Sérstök hálfleikssýning í anda Super Bowl, sem haldin verður í hálfleik úrslitaleiks HM í fótbolta á sunnudaginn, mun valda því að hálfleikshléið verður lengra en ætlast er til samkvæmt lögum fótboltans. Erlendir miðlar segja að hléið gæti orðið allt að hálftíma langt.
FIFA hefur sagt að áætlað sé að sjálf sýningin í hálfleik taki 11 mínútur en við það bætist meiri tími og segir BBC að mögulega bætist hið hefðbundna 15 mínútna hlé einfaldlega við þessar 11 mínútur.
Samkvæmt BBC er búist við að hálfleikshléið verði 20-25 mínútur og heimildir The Athletic herma að stefnt sé að því að hléið verði um 20 mínútur. The Telegraph og The Times segja að hléið gæti orðið hálftíma langt, eða tvöfalt lengra en vanalegt er.
FIFA to break football's laws by having half-time break at World Cup final of up to 30mins to accommodate glitzy Super Bowl-style show. ITV will cover half-time show in full and BBC expected to do so too. https://t.co/Ri0jKslpR1— Martyn Ziegler (@martynziegler) July 14, 2026
FIFA to break football's laws by having half-time break at World Cup final of up to 30mins to accommodate glitzy Super Bowl-style show. ITV will cover half-time show in full and BBC expected to do so too. https://t.co/Ri0jKslpR1
Í fótboltalögunum er skýrt að hálfleikshléið skuli ekki vera lengra en 15 mínútur og að því sé aðeins breytt með leyfi dómara leiksins. Leikmenn eru algjörlega óvanir því að hafa lengra hlé í hálfleik og það mun því reyna á Spánverja, og Englendinga eða Argentínumenn, að bregðast við þessum aðstæðum.
Hafa má í huga að hálfleikshléið á HM félagsliða í Bandaríkjunum í fyrrasumar, þar sem einnig var boðið upp á sýningu, var 24 mínútna langt.
Mikið verður um dýrðir á úrslitaleiknum og á meðal þeirra sem koma fram í hálfleik eru Madonna, Shakira, Justin Bieber og suðurkóreska strákabandið BTS.
Fyrir leik munu stjörnur á borð við Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams og IShowSpeed koma fram og þá mun Jennifer Hudson syngja bandaríska þjóðsönginn.