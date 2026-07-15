Didier Deschamps setti stórt spurningamerki við dómarann eftir 2-0 tapið gegn Spáni í gær, í næstsíðasta leik Frakklands undir stjórn Deschamps.
Hinn 57 ára gamli Deschamps hefur afrekað það að verða heimsmeistari bæði sem leikmaður og sem þjálfari en getur nú í mesta lagi náð í bronsverðlaun í Bandaríkjunum á laugardaginn. Hann kveður þó franska liðið stoltur en beindi líka spjótum sínum að dómaranum Ivan Barton frá El Salvador.
„Ég ætla að spyrja gildishlaðinnar spurningar og ég ætla ekki að svara henni,“ sagði Deschamps við blaðamenn eftir tapið í Texas í gær. „Er dómarinn á því getustigi sem krafist er til að dæma í undanúrslitum á heimsmeistaramóti?
„Og ég er ekki að segja þetta bara af því að við töpuðum í dag. Það komu upp nokkur atvik. Það voru líka einhverjir dómar okkur í hag,“ sagði Deschamps en vildi ekki útskýra mál sitt nánar.
Deschamps hefur stýrt Frakklandi frá árinu 2012 og setti í gær met sem sá þjálfari sem stýrt hefur liði í flestum HM-leikjum, eða 26 talsins, þegar hann tók fram úr Helmut Schon, fyrrverandi þjálfara Vestur-Þýskalands. Fyrri afrek draga hins vegar lítið úr vonbrigðunum í gær.
„Auðvitað eru vonbrigðin gríðarlega mikil,“ sagði Deschamps í gær. Hann tilkynnti í vetur að hann myndi hætta með franska liðið eftir HM og er Zinedine Zidane sagður taka við.
„Leikmennirnir eru niðurbrotnir því við höfðum mikinn metnað, þótt við verðum líka að vera raunsæ og viðurkenna að í dag vorum við einu stigi neðar á tæknilega sviðinu gegn liði sem stjórnaði leiknum vel.
En fyrst og fremst er þetta okkur að kenna, ég vil ekki kenna neinum um,“ sagði Deschamps.
Kylian Mbappé virtist vilja kenna uppleggi Deschamps um hvernig fór.
„Við vorum þrír á móti tveimur á miðjunni og á móti Spáni er það erfitt.
Það skorti á samskiptin í pressunni. Við hefðum átt að vera í „maður á mann“-pressu og neyða þá til að hlaupa með okkur.
Þegar þú gerir ekki það sem þú þarft að gera í undanúrslitum á heimsmeistaramóti, þá vinnurðu ekki. Spánverjar virtu leikáætlun sína og það sem liðið gerir venjulega.
Þeir eru betri en við í að stjórna leik. Okkur tókst ekki að gera það. Við vorum of slakir tæknilega. Við gátum ekki meitt þá þegar við hefðum getað það,“ sagði Mbappé.