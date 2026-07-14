„Minn stærsti draumur“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júlí 2026 21:36 Pedro Porro fagnar marki sínu í sigrinum á Frökkum í kvöld. Getty/Marvin Ibo Guengoer Pedro Porro skoraði seinna mark Spánverja í sigrinum á Frökkum í undanúrslitaleik HM í kvöld og hann var í skýjunum eftir leikinn. „Þetta er draumur sem hefur ræst. Þetta var í raun og veru minn stærsti draumur. Ég er mjög, mjög ánægður fyrir hönd liðsins. Við spiluðum frábæran leik frá upphafi til enda. Við gerðum allt sem við gátum í dag til að komast áfram,“ sagði Pedro Porro sem var valinn maður leiksins. „Við vissum að við værum að mæta mjög, mjög sterku liði og við gerðum allt svo vel. Þetta er liðsheild, þetta snýst ekki um mig. Ég vil bara óska öllum til hamingju með að hafa sýnt svona frábæra frammistöðu,“ sagði Porro. Porro var spurður út í það hvernig Spánverjum tókst að koma í veg fyrir að Frakkar spiluðu sinn leik. „Auðvitað vissum við að þetta [að halda boltanum] væri eitt af því sem myndi færa okkur nær úrslitaleiknum. Skyndisóknir eru þeirra sterkasta hlið og það var lykilatriði að stöðva þær,“ sagði Porro. Porro var tekinn af velli á 83. mínútu leiksins. „Ég veit ekki á hvaða mínútu ég var tekinn af velli en ég gat bara ekki gefið meira af mér. Eins og ég sagði áðan þá var þessi sigur ávinningur allra, okkar 26. Nú höldum við áfram. Í augnablikinu er ég dauðþreyttur en við munum jafna okkur og gefa svo allt í úrslitaleikinn,“ sagði Porro. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fótbolti Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Fótbolti Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Willum hrifinn af norska módelinu Sport Hafþór Júlíus gefst ekki upp þrátt fyrir vonbrigðin Sport Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti „Verið að þreyta okkur þangað til við gefumst upp“ Körfubolti Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti „Mikilvægasti leikurinn minn og ég er ekki hræddur“ Fótbolti Sakar lækni landsliðsins um loddaraskap Fótbolti Fleiri fréttir „Minn stærsti draumur“ Uppgjör: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks „Mikilvægasti leikurinn minn og ég er ekki hræddur“ City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar „Fólk meiðist og aðrir þurfa að taka við“ Virkar eins og forfallakennari Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann Sakar lækni landsliðsins um loddaraskap Mbappé klár í slaginn en Spánverjar líklegri til sigurs Bróðir Yamals slær í gegn á HM Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Rice búinn að hrista af sér magakveisuna og getur byrjað gegn Argentínu „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Sjá meira