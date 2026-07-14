Fótbolti

„Minn stærsti draumur“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pedro Porro fagnar marki sínu í sigrinum á Frökkum í kvöld.
Pedro Porro fagnar marki sínu í sigrinum á Frökkum í kvöld. Getty/Marvin Ibo Guengoer

Pedro Porro skoraði seinna mark Spánverja í sigrinum á Frökkum í undanúrslitaleik HM í kvöld og hann var í skýjunum eftir leikinn.

„Þetta er draumur sem hefur ræst. Þetta var í raun og veru minn stærsti draumur. Ég er mjög, mjög ánægður fyrir hönd liðsins. Við spiluðum frábæran leik frá upphafi til enda. Við gerðum allt sem við gátum í dag til að komast áfram,“ sagði Pedro Porro sem var valinn maður leiksins.

„Við vissum að við værum að mæta mjög, mjög sterku liði og við gerðum allt svo vel. Þetta er liðsheild, þetta snýst ekki um mig. Ég vil bara óska öllum til hamingju með að hafa sýnt svona frábæra frammistöðu,“ sagði Porro.

Porro var spurður út í það hvernig Spánverjum tókst að koma í veg fyrir að Frakkar spiluðu sinn leik.

„Auðvitað vissum við að þetta [að halda boltanum] væri eitt af því sem myndi færa okkur nær úrslitaleiknum. Skyndisóknir eru þeirra sterkasta hlið og það var lykilatriði að stöðva þær,“ sagði Porro.

Porro var tekinn af velli á 83. mínútu leiksins.

„Ég veit ekki á hvaða mínútu ég var tekinn af velli en ég gat bara ekki gefið meira af mér. Eins og ég sagði áðan þá var þessi sigur ávinningur allra, okkar 26. Nú höldum við áfram. Í augnablikinu er ég dauðþreyttur en við munum jafna okkur og gefa svo allt í úrslitaleikinn,“ sagði Porro.

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