Breska hryðjuverkalögreglan segir morðið á stjórnmálakonunni Ann Widdecombe hafa verið markvissa árás. 28 ára gamall maður er í haldi lögreglu.
Laurence Taylor, yfirmaður hryðjuverkalögreglunnar, ávarpaði blaðamenn á höfuðstöðvunum við New Scotland Yard síðdegis í dag. Hann sagðist ekki geta veitt nema takmarkaðar upplýsingar enda um virka morðrannsókn að ræða.
„Þó er ljóst að um markvissa árás var að ræða.“
Hann sagði umfangsmikla rannsókn standa yfir á skipulagningu, undirbúningi og hvata morðingjans. Hann sagðist ekki geta tjáð sig um hvort litið væri á morðið sem hryðjuverk og hvort það beindist þá gegn Endurbótaflokki Nigel Farage. Hin 78 ára gamla Ann Widdecombe var áður ráðherra Íhaldsflokksins en gekk síðan til liðs við Endurbótaflokkinn.
Hryðjuverkarannsókn standi yfir samhliða morðrannsókn að sögn Laurence. Hvort hinn grunaði hafi skipulagt fleiri voðaverk eða haft önnur skotmörk til viðbótar við Widdecombe gat hann heldur ekki tjáð sig um.
Hinn grunaði sem er í haldi lögreglu er 28 ára gamall hvítur Breti. Hann var handtekinn á heimili sínu í gær í Rotherham. Fyrst var 26 ára gamall maður handtekinn í bæ skammt undan morðvettvanginum en hann var látinn laus á laugardaginn.