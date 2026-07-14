Fótbolti

„Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Harry Kane og Jude Bellingham hafa skorað sex mörk hvor á þessu heimsmeistaramóti og tólf af þrettán mörkum enska landsliðsins á öllu mótinu.
Harry Kane og Jude Bellingham hafa skorað sex mörk hvor á þessu heimsmeistaramóti og tólf af þrettán mörkum enska landsliðsins á öllu mótinu. Getty/Julian Finney

Harry Kane, fyrirliði enska landsliðsins, hefur vísað til föðurhúsanna hugmyndum um ágreining innan enska landsliðshópsins og fullyrðir að „fullkomin samstaða“ ríki fyrir undanúrslitaleikinn gegn Argentínu á HM annað kvöld.

England tryggði sér sæti í undanúrslitum með því að knýja fram 2-1 sigur á Noregi í framlengdum leik í miklum hita í Miami. Jude Bellingham svaraði mati landsliðsþjálfarans Thomas Tuchel eftir leikinn um að liðið hefði ekki spilað vel.

Stjarnan frá Real Madrid skoraði tvö mörk til að koma liði sínu áfram og virtist draga orð Tuchel í efa með því að gefa í skyn að „hann viti ekki hvernig það er að spila við slíkar aðstæður.“

Ræddi ósætti í hópnum

En Kane gerði lítið úr hugmyndum um ósætti í hópnum og sagði við breska ríkissjónvarpið: „Þegar þú ert að spila svona leik og færð spurningu fimm mínútum eftir lokaflautið, og hann vissi í raun ekki hvað stjórinn hafði sagt. Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ spurði Kane.

„Við vorum nýbúnir að heyja baráttu. Þetta var virkilega erfitt þarna úti. Það er auðvelt að reyna að skapa þennan ágreining – það virðist vera enskur hugsunarháttur, eitthvað enskt sem gert er á þessum stórmótum,“ sagði Kane.

Gert meira úr en þeir eru

„En það er þveröfugt. Hópurinn er þar sem hann er vegna samstöðu okkar – ekki bara leikmannanna, heldur líka þjálfarans og starfsliðsins. Stundum er hlutunum gert meira úr en þeir eru,“ sagði Kane.

Kane viðurkennir að hreinskilni Tuchel sé það sem geri hann að úrvalsþjálfara en fullyrðir að Þjóðverjinn hafi verið jákvæður við hópinn.

„Við skiljum það. Leikmenn á vellinum vita betur en nokkur annar hvenær þú spilar vel og hvenær ekki, það er hluti af fótboltanum. Við skiljum hvað stjórinn átti við, stjórinn hefur hrósað hópnum svo mikið,“ sagði Kane.

Hann er opinskár og fólk kann að meta það

„Hann sagði að hugarfar hópsins, sem er stundum erfiðasti hlutinn, hefði verið á hæsta, hæsta stigi og hefði verið það um nokkurt skeið. Hann er opinskár og fólk kann að meta það. Þegar hann talar er það aldrei handrit. Það er það sem gerir hann að þeim sem hann er,“ sagði Kane.

„Hann er einn af bestu stjórum heims af ástæðu. Við skiljum það. Undanfarin tvö ár höfum við kynnst honum og vitum hvað gleður hann,“ sagði Kane.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið