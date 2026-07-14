„Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júlí 2026 22:01 Harry Kane og Jude Bellingham hafa skorað sex mörk hvor á þessu heimsmeistaramóti og tólf af þrettán mörkum enska landsliðsins á öllu mótinu. Getty/Julian Finney Harry Kane, fyrirliði enska landsliðsins, hefur vísað til föðurhúsanna hugmyndum um ágreining innan enska landsliðshópsins og fullyrðir að „fullkomin samstaða“ ríki fyrir undanúrslitaleikinn gegn Argentínu á HM annað kvöld. England tryggði sér sæti í undanúrslitum með því að knýja fram 2-1 sigur á Noregi í framlengdum leik í miklum hita í Miami. Jude Bellingham svaraði mati landsliðsþjálfarans Thomas Tuchel eftir leikinn um að liðið hefði ekki spilað vel. Stjarnan frá Real Madrid skoraði tvö mörk til að koma liði sínu áfram og virtist draga orð Tuchel í efa með því að gefa í skyn að „hann viti ekki hvernig það er að spila við slíkar aðstæður.“ Ræddi ósætti í hópnum En Kane gerði lítið úr hugmyndum um ósætti í hópnum og sagði við breska ríkissjónvarpið: „Þegar þú ert að spila svona leik og færð spurningu fimm mínútum eftir lokaflautið, og hann vissi í raun ekki hvað stjórinn hafði sagt. Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ spurði Kane. „Við vorum nýbúnir að heyja baráttu. Þetta var virkilega erfitt þarna úti. Það er auðvelt að reyna að skapa þennan ágreining – það virðist vera enskur hugsunarháttur, eitthvað enskt sem gert er á þessum stórmótum,“ sagði Kane. Gert meira úr en þeir eru „En það er þveröfugt. Hópurinn er þar sem hann er vegna samstöðu okkar – ekki bara leikmannanna, heldur líka þjálfarans og starfsliðsins. Stundum er hlutunum gert meira úr en þeir eru,“ sagði Kane. Kane viðurkennir að hreinskilni Tuchel sé það sem geri hann að úrvalsþjálfara en fullyrðir að Þjóðverjinn hafi verið jákvæður við hópinn. „Við skiljum það. Leikmenn á vellinum vita betur en nokkur annar hvenær þú spilar vel og hvenær ekki, það er hluti af fótboltanum. Við skiljum hvað stjórinn átti við, stjórinn hefur hrósað hópnum svo mikið,“ sagði Kane. Hann er opinskár og fólk kann að meta það „Hann sagði að hugarfar hópsins, sem er stundum erfiðasti hlutinn, hefði verið á hæsta, hæsta stigi og hefði verið það um nokkurt skeið. Hann er opinskár og fólk kann að meta það. Þegar hann talar er það aldrei handrit. Það er það sem gerir hann að þeim sem hann er,“ sagði Kane. „Hann er einn af bestu stjórum heims af ástæðu. Við skiljum það. Undanfarin tvö ár höfum við kynnst honum og vitum hvað gleður hann,“ sagði Kane. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fótbolti Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Fótbolti Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Willum hrifinn af norska módelinu Sport Hafþór Júlíus gefst ekki upp þrátt fyrir vonbrigðin Sport Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti „Verið að þreyta okkur þangað til við gefumst upp“ Körfubolti Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti „Mikilvægasti leikurinn minn og ég er ekki hræddur“ Fótbolti Sakar lækni landsliðsins um loddaraskap Fótbolti Fleiri fréttir „Minn stærsti draumur“ Uppgjör: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks „Mikilvægasti leikurinn minn og ég er ekki hræddur“ City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar „Fólk meiðist og aðrir þurfa að taka við“ Virkar eins og forfallakennari Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann Sakar lækni landsliðsins um loddaraskap Mbappé klár í slaginn en Spánverjar líklegri til sigurs Bróðir Yamals slær í gegn á HM Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Rice búinn að hrista af sér magakveisuna og getur byrjað gegn Argentínu „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Frábært að koma úr meiðslum og skora sitt fyrsta mark Valur bætir við sig fyrrum markadrottningu úr Lengjudeildinni Uppgjörið: Breiðablik-Keflavík 2-1 | Kristinn tryggði Blikum sigurinn Lögreglan hefur hafið rannsókn á andláti HM-leikmannsins Sjá meira