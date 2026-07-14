„Miklar vendingar núna í málefnum bæjarins“ Smári Jökull Jónsson skrifar 14. júlí 2026 13:00 Pétur Markan er nýtekinn til starfa sem bæjarstjóri Grindavíkur og hann segir miklar vendingar framundan í málefnum bæjarins. Vísir/Vilhelm/Arnar Nýr bæjarstjóri Grindavíkur lítur ekki svo á að farið sé gegn tilmælum Grindavíkurnefndarinnar með því að hefja skólastarf að nýju í bænum. Allt verði gert til að tryggja öryggi nemenda og starfsmanna og að miklar vendingar séu framundan í málefnum bæjarins. Bæjarstjóri Grindavíkur segir allt að verða klárt fyrir skólahald í bænum í haust. Byggt sé á góðum grunni og sumir þeirra sem ráðnir verði til starfa hafi kennt við skólann áður. „Það hafa alltaf verið mikil gæði í skólamálum hérna þannig að á þeim grunni og núna að hefja skólastarf aftur eru bara mikil tímamót. Það er mjög jákvætt,“ segir Pétur G. Markan bæjarstjóri Grindavíkur sem tók við starfinu í upphafi mánaðarins. Pétur segist ekki líta svo á að verið sé að fara gegn tilmælum Grindavíkurnefndar en í rammaáætlun sem skilað var í apríl mælti nefndin ekki með því að barnafjölskyldur flyttu aftur í bæinn á meðan óvissa varir. „Það eru miklar vendingar núna í málefnum bæjarins og við erum að vinna nýtt áhættumat sem í raun og veru tekur miða af því sem hefur verið unnið til öryggis í bænum. Þannig að það eru miklar vendingar og full ástæða til þess að fara af stað í haust.“ „Við verðum væntanlega komin lengra með málefni Þórkötlu“ Vendingarnar snúi að nýju verklagi við gerð áhættumats. „Það sem við erum að gera núna er að vinna nýtt áhættumat með öðrum leiðum þar sem reynsla og þekking heimamanna er tekin meira inn í gerð áhættumatsins. Það er algjör lykilaðferð til að gefa bænum eðlilegt rými til uppbyggingar og starfs,“ segir Pétur. „Við ætlum að nota sumarið mjög drjúgt í þetta og vinna af kappi. Þannig að ég trúi því að núna síðsumars verði komnar heilmiklar vendingar í uppbyggingu bæjarins með vísan að nýju áhættumati. Við verðum væntanlega komin lengra með málefni Þórkötlu, verið erum komin af stað með skólastarf og þá sjáum við að við erum farin að skrefa okkur markvisst til framtíðar.“ Gera allt til að tryggja öryggi Að hefja skólastarf sé fyrsta skrefið af mörgum í uppbyggingu bæjarins og styðja þurfi sérstaklega við nemendur og starfsfólk. „Ég held við munum gera allt til að tryggja bæði öryggi og velferð barna, starfsmanna og foreldra. Við munum vera vakin og sofin yfir þessu verkefni.“ Pétur segir fyrstu dagana í nýju starfi hafa verið góða. „Það er ótrúlega vel tekið á móti manni. Hér eru mikil gæði í öllu, hvort sem það er starfsfólk eða íbúar og það virðist vera góður gangur strax. Þetta leggst ótrúlega vel í mig, krefjandi verkefni en leggst vel í mig.“ Grindavík Börn og uppeldi Grunnskólar Leikskólar Skóla- og menntamál Eldgos og jarðhræringar Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Sjá meira