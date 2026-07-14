Innlent

„Miklar vendingar núna í mál­efnum bæjarins“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Pétur Markan er nýtekinn til starfa sem bæjarstjóri Grindavíkur og hann segir miklar vendingar framundan í málefnum bæjarins.
Pétur Markan er nýtekinn til starfa sem bæjarstjóri Grindavíkur og hann segir miklar vendingar framundan í málefnum bæjarins. Vísir/Vilhelm/Arnar

Nýr bæjarstjóri Grindavíkur lítur ekki svo á að farið sé gegn tilmælum Grindavíkurnefndarinnar með því að hefja skólastarf að nýju í bænum. Allt verði gert til að tryggja öryggi nemenda og starfsmanna og að miklar vendingar séu framundan í málefnum bæjarins.

Bæjarstjóri Grindavíkur segir allt að verða klárt fyrir skólahald í bænum í haust. Byggt sé á góðum grunni og sumir þeirra sem ráðnir verði til starfa hafi kennt við skólann áður.

„Það hafa alltaf verið mikil gæði í skólamálum hérna þannig að á þeim grunni og núna að hefja skólastarf aftur eru bara mikil tímamót. Það er mjög jákvætt,“ segir Pétur G. Markan bæjarstjóri Grindavíkur sem tók við starfinu í upphafi mánaðarins.

Pétur segist ekki líta svo á að verið sé að fara gegn tilmælum Grindavíkurnefndar en í rammaáætlun sem skilað var í apríl mælti nefndin ekki með því að barnafjölskyldur flyttu aftur í bæinn á meðan óvissa varir.

„Það eru miklar vendingar núna í málefnum bæjarins og við erum að vinna nýtt áhættumat sem í raun og veru tekur miða af því sem hefur verið unnið til öryggis í bænum. Þannig að það eru miklar vendingar og full ástæða til þess að fara af stað í haust.“

„Við verðum væntanlega komin lengra með málefni Þórkötlu“

Vendingarnar snúi að nýju verklagi við gerð áhættumats.

„Það sem við erum að gera núna er að vinna nýtt áhættumat með öðrum leiðum þar sem reynsla og þekking heimamanna er tekin meira inn í gerð áhættumatsins. Það er algjör lykilaðferð til að gefa bænum eðlilegt rými til uppbyggingar og starfs,“ segir Pétur.

„Við ætlum að nota sumarið mjög drjúgt í þetta og vinna af kappi. Þannig að ég trúi því að núna síðsumars verði komnar heilmiklar vendingar í uppbyggingu bæjarins með vísan að nýju áhættumati. Við verðum væntanlega komin lengra með málefni Þórkötlu, verið erum komin af stað með skólastarf og þá sjáum við að við erum farin að skrefa okkur markvisst til framtíðar.“

Gera allt til að tryggja öryggi

Að hefja skólastarf sé fyrsta skrefið af mörgum í uppbyggingu bæjarins og styðja þurfi sérstaklega við nemendur og starfsfólk.

„Ég held við munum gera allt til að tryggja bæði öryggi og velferð barna, starfsmanna og foreldra. Við munum vera vakin og sofin yfir þessu verkefni.“

Pétur segir fyrstu dagana í nýju starfi hafa verið góða.

„Það er ótrúlega vel tekið á móti manni. Hér eru mikil gæði í öllu, hvort sem það er starfsfólk eða íbúar og það virðist vera góður gangur strax. Þetta leggst ótrúlega vel í mig, krefjandi verkefni en leggst vel í mig.“

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