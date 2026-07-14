Innlent

Slökkvi­liðs­stjóri lætur af störfum eftir á­bendingar

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Pétur Pétursson var slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu.
Pétur Pétursson var slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu. Vísir/Jóhann K. Jóhannsson

Pétur Pétursson slökkviliðsstjóri Brunavarna Árnessýslu hefur látið af störfum eftir að ábendingar bárust stjórn varðandi stjórnarhætti Péturs.

Sveinn Ægir Birgisson, formaður stjórnarinnar segir ákveðna þætti í stjórn Péturs vera til skoðunar án þess að tilgreina hvers eðlis þessir þættir voru.

Málinu hefur ekki verið vísað til lögreglu að svo stöddu segir Sveinn aðspurður.

„Við þurfum að sjá hvað skoðunin leiðir í ljós,“ segir Sveinn Ægir.

Ekki náðist í Pétur Pétursson við vinnslu fréttarinnar.

Slökkvilið Árborg

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