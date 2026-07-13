Lögregla telur að Kastriot Pepaj hafi verið aðalmaðurinn við skipulagningu fíkniefnainnflutnings í Dettifossmálinu svokallaða ásamt Sævari Erni Hilmarssyni sem sá um samskipti við skipverja á Eimskipi sem fluttu efnin til landsins. Lögregla lagði hald á dýra muni við húsleit á heimili Sævars sem er einnig grunaður um alvarlega líkamsárás við Kórinn í Kópavogi í janúar.
Ákæra héraðssaksóknara í Dettifossmálinu var afhent fjölmiðlum í dag. Kastriot og Sævar Örn eru ákærðir fyrir stórfellt fíkniefnabrot með því að hafa staðið að skipulagi innflutnings til landsins með gámaflutningaskipinu Dettifossi í eigu Eimskips í apríl. Tveir skipverjar eru ákærðir fyrir að hafa flutt efnin til landsins en af ákæru og gæsluvarðhaldsúrskurðum má merkja að þeir hafi verið fengnir í innflutninginn en ekki skipulagt hann.
Það var aðfaranótt mánudagsins 13. apríl sem Dettifoss lagði að bryggju í Sundahöfn. Við komu til landsins tók annar skipverjanna efnin, setti þau í sendibíl og lagði svo af stað. Stuttu síðar var hann handtekinn og vísaði lögregla á fíkniefnin í farangurstösku. Um var að ræða 14,1 lítra af amfetamínbasa af um 47 prósent styrkleika. Stuttu síðar handtók lögregla hinn skipverjann um borð í Dettifossi.
Efnin voru falin í fjórum Absolut vodkaflöskum og telur lögregla að þau hafi verið ætluð til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Auk skipverjanna tveggja var Sævar Örn Hilmarsson handtekinn umræddan dag. Sævar er góðkunningi lögreglunnar en hann hefur hlotið dóma fyrir brot, meðal annars á vopnalögum, fíkniefnalögum og umferðarlögum.
Katriot Pepaj er albanskur karlmaður sem hlaut ríkisborgararétt fyrir rúmum áratug vegna heilsuvanda ungs sonar síns. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hann komið við sögu lögreglu en hann hefur ekki verið dæmdur til fangelsisvistar.
Samkvæmt ákærunni skipulagði Kastriot innflutninginn og var í samskiptum við Sævar í gegnum samskiptaforritið Signal á tímabilinu 18. mars til 9. apríl auk þess sem þeir hittust í nokkur skipti. Lögregla segir mennina hafa notað dulnefni í samskiptum sínum á Signal.
Dagana fyrir afhendingu efnanna í Þýskalandi og þann dag, mánudaginn 6. apríl, veitti Kastriot Sævari upplýsingar og leiðbeiningar varðandi fyrirkomulag við afhendingu efnanna og móttöku þeirra, svo sem varðandi fyrirkomulag við afhendingu efnanna og móttöku hvað varðaði tímasetningar, móttökustað og lýsingar á þeim sem áttu að afhenda skipverjunum efnin.
Sævar hafi svo miðlað þeim upplýsingum áfram til skipverjanna tveggja og svo miðlað svörum skipverjanna aftur til Kastriot. Um það leyti sem afhending fíkniefnanna fór fram í Þýskalandi móttók Kastriot símtal úr þýsku símanúmeri frá óþekktum aðila í gegnum samskiptaforritið Whatsapp.
Sævar er samkvæmt ákærunni sagður hafa hitt Kastriot í tvígang og var annar skipverjinn viðstaddur í síðara skiptið. Sævar er sagður hafa fengið skipverjana til að taka á móti efnunum, fela þau um borð í Dettifossi og flytja þau til Íslands. Hann hafi gefið þeim upplýsingar, fyrirmæli og leiðbeiningar, bæði munnlega en líka í gegnum aðrar samskiptaleiðir.
Skipverjarnir eru ákærðir fyrir að hafa tekið á móti fíkniefnunum í borginni Bremerhaven í Þýskalandi, falið þau um borð í skipinu og flutt til Íslands.
Ráðist var í húsleit á heimili Sævars í Kópavogi þann 13. apríl og virðist lögregla hafa skoðað hvern krók og kima á heimilinu. Sævar er einnig ákærður fyrir fíkniefnalaga- og áfengislagabrot, brot gegn lögum um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum sem og vopnalagabrot.
Á heimili hans hafi fundist tæplega 14 grömm af hassi, 35 grömm af marijúana, 4 grömm af afmetamíni, sex grömm af kókaíni, rúmir tveir lítrar af landa, 116 stykki af Clenbuterol-töflum, 9 stykki af Anastrozol-töflum, 284 stykki af Oxandrolon-töflum, 100 stykki af DBol-töflum, hálfur lítri af stungulyfinu Nandrolon og 12,5 mL af stungulyfinu Testoesteron.
Þá fundust alls kyns vopn, svo sem loftbyssa án þess að Sævar væri með skotvopnaleyfi, tvær slöngubyssur, þrír brúsar af piparúða, fimm kylfur með vasaljósi, fjögur hnúajárn, hafnaboltakylfa, trékylfa með göddum, þrjár kylfur í ólíkum litum, kaststjarna, svartur hnífur, tveir hnífar með áfastri keðju, tveir gylltir hnífar, tvær stálkúlur með áföstum keðjum, tíu stálkúlur með áföstum köðlum og ótilgreindur fjöldi af stálkúlum í loftbyssu eða slöngubyssu.
Lögregla lagði auk þess hald á dýra muni á heimili Sævars og krefst upptöku á þeim. Um er að ræða fjórar Louis Vuitton-töskur af gerðinni Truck, Keepall, Kasai og Josh ásamt tveimur eftirlíkingum af slíkum töskum. Einnig Rolex-úr af gerðinni Yacht Master, Samsung-fartölvu, bifhjól af gerðinni Surron, Honda, KTM og BMW ásamt lyklum.
Sævar er einnig til rannsóknar hjá lögreglu vegna líkamsárásar á þorrablóti í Kópavogi í lok janúar. Karlmaður á fimmtugsaldri hlaut alvarlega höfuðáverka eftir þungt högg.
Kastriot var handtekinn tæpum tíu dögum síðar eða þann 22. apríl á heimili sínu í Reykjavík. Á heimili hans fundust rúm fimm grömm af marijúana og millilítri af stungulyfinu Testosteron.
Gerð er krafa um upptöku á Samsung farsíma í eigu Kastriot, innistæðum á tveimur bankareikningum upp á samanlagt á fjórða hundrað þúsund krónur en einnig munum sem lögregla lagði hald á við rannsókn málsins, svo sem tveimur kannabismyljurum, töflupressu, peningatalningarvél auk áhalda til fíkniefnaneyslu.
Kastriot kom til Íslands frá Albaníu árið 2015 og sótti hér um alþjóðlega vernd. Hann sagðist óttast hefndir glæpagengis í heimalandinu eftir að hafa verið skotinn í höndina. Þá var einnig vísað til alvarlegra heilbrigðisástæðna innan fjölskyldunnar.
Útlendingastofnun synjaði umsókninni og ákveðið var að vísa fjölskyldunni úr landi. Málið vakti mikla athygli þegar lögregla sótti fjölskylduna til að flytja hana brott. Var meðal annars boðað til fjölmennra mótmæla en að lokum fór það svo að Alþingi greip inn í málið og veitti Pepaj og fjölskyldu hans íslenskan ríkisborgararétt með lögum.