Innlent

Allt lið kallað út vegna elds í vélar­rúmi

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Enginn var í hættu.
Enginn var í hættu. Egill Aðalsteinsson

Allt tiltækt slökkvi- og sjúkraflutningalið í Vestmannaeyjum var kallað út á ellefta tímanum í morgun þegar eldur kom upp í vélbátnum Maggý VE 108.

Eyjafréttir greina frá því að eldurinn hafi komið upp í vélarrúminu þar sem báturinn lá við bryggju. Greiðlega hafi gengið að slökkva eldinn og tjón af völdum hans sé ekki mikið.

Lögreglan hefur hafið rannsókn á eldsupptökum. Enginn var í hættu og ekki urðu slys á fólki samkvæmt umfjöllun Eyjafrétta. 

Maggý VE 108 er 113 brúttótonna stálskip, smíðað í Gdansk í Póllandi árið 1988 hjá Wisla Yard. Skipið er 25,94 metrar að lengd, sex metrar á breidd, og er gert út af Narfa ehf. í Vestmannaeyjum.

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