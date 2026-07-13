Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 13. júlí 2026 12:07 Halldór Þorgeirsson er formaður Loftslagsráðs. Vísir/Samsett Formaður Loftslagsráðs segir endurheimt votlendis á Íslandi ekki mega bíða lengur. Loftslagsráð boðar til þjóðarátak um endurheimt votlendis í nýrri skýrslu þar sem jafnframt kemur fram að markmið stjórnvalda hafa ekki náðst. Loftslagsráð, sem veitir íslenskum stjórnvöldum ráð um loftslagsmál, birti í dag samantekt um gildi votlendis og mikilvægi endurheimtar þess. Framræst votlendi er stór uppspretta gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Við framræslu losna gróðurhúsalofttegundir út í andrúmsloftið sem votlendið annars varðveitir. Það er því ein mikilvægasta mótvægisaðgerð við loftslagsbreytingum sem Íslendingar geta ráðist í að endurheimta votlendi en sömuleiðis eru votlendi mikilvæg heimkynni fugla og annarra dýra. Endurheimt langt undir markmiðum Fram kemur í samantektinni að áætlanir um endurheimt sem stjórnvöld settu hafi ekki gengið sem skyldi. Árið 2026 var miðað að því að 1,9% raskaðs og ónytjaðs votlendis yrði endurheimt, og að árið 2030 yrði sú tala komin í 5,7%. Hins vegar höfðu aðeins 0,5% verið endurheimt árið 2025. „Það er ekki og seint að auka við þetta og ná meiri árangri en það má ekki bíða lengur,“ segir Halldór Þorgeirsson formaður Loftslagsráðs. Jafngildi 25 hringvega af skurðum Votlendi þekur um tíu prósent af flatarmáli Íslands en var framræst í stórum stíl upp úr miðri síðustu öld, einkum til þess að bæta skilyrði til landbúnaðar. Alls voru ríflega 33 þúsund kílómetrar af skurðum grafnir á um 90 ára tímabili að því er fram kemur í samantektinni. Það jafngildir um 25 hringvegum. Umfangsmikill hluti þessa framræsta lands er ekki notaður lengur til ræktar eða beitar. Eins og segir í samantektinni er endurheimt votlendis „viðamikið og vandasamt verkefni sem krefst markvissrar samvinnu mismunandi hópa samfélagsins, þar sem ríki, sveitarfélög, einkageirinn og almenningur þurfa að róa að sama marki.“ „Ef eining næst um markmið og leiðir gæti endurheimt votlendis, og þar með endurreisn mikilvægs lífsríkis á Íslandi, verið gjöf þjóðarinnar til sín sjálfrar, líkt og átak í landgræðslu og skógrækt í tilefni af 1100 ára afmæli Íslandsbyggðar var á sínum tíma,“ segir þar sömuleiðis. Loftslagsmál Fuglar Dýr Umhverfismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Innlent Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Innlent Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Innlent Fleiri fréttir „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Sjá meira