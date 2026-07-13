Barna- og menntamálaráðherra segir gagnrýni samtaka sveitarfélaga um að ríkið sé að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna með fjölþættan vanda byggða á misskilningi. Ríkinu sé í lófa lagið að snúa fyrirkomulaginu til fyrra horfs sé það vilji sveitarfélaga.
Samband íslenskra sveitarfélaga er á meðal þeirra sem hafa gagnrýnt nýja reglugerð mennta- og barnamálaráðuneytisins er varðar þjónustu við börn með fjölþættan vanda. Samningur var undirritaður um málaflokkinn á síðasta ári og er áðurnefndri reglugerð ætlað að útfæra samkomulagið enn frekar.
Sveitarfélögin segja að ríkið sé með reglugerðinni að skilgreina sig frá tilteknum hópi barna en í vikunni kom einnig fram gagnrýni frá bæjarstjórn Kópavogs og þá skrifaði bæjarstjóri Árborgar skoðanagrein þar sem hann hvatti ríkið til að standa við gerða samninga.
Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, segir gagnrýnina byggða á misskilningi.
„Við vorum með okkar stóra hjarta í stjórnarmyndun og ákváðum að eigin frumkvæði að taka til okkar 15% sem sveitarfélögin þurftu að greiða í uppbyggingu hjúkrunarheimila og bæta 3000 milljónum eða þremur milljörðum í þyngstu og erfiðustu þjónustu þeirra við dýrustu meðferðarúrræði barna með mjög svo erfiðar og þungar þarfir,“ segir Inga.
Hún segir rangt sem Samband sveitarfélaganna segi að tíu börn falli undir reglugerðina, þau verði nær þrjátíu. Ríkið ætli sér að koma upp þjónustuúrræðum fyrir börn sem vistast utan heimilis en ætli sér ekki að fara inn í þriðja stigs þjónustu fatlaðra sem sé studd af ríkinu, meðal annars í gegnum jöfnunarsjóð.
Samkomulagið sé skýrt.
„Það voru þrír milljarðar sem við erum að fara að rétta sveitarfélögunum að eigin frumkvæði. Ég hef líka sagt við þau, ef þau eru að tala um það hreinlega að þau standi verr eftir að þau fá þrjá milljarða bara í svona góðhjartaða gjöf frá okkur í ríkisstjórninni, þá er okkur náttúrulega í lófa lagið að snúa þessu við og hafa þetta nákvæmlega á þeim stað sem það var,“ segir hún.