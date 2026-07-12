Marcelo Bielsa hætti strax sem landsliðsþjálfari Úrúgvæ og kenndi sjálfum sér um eftir að liðið féll úr leik á HM karla í fótbolta. Nú er arftaki hans fundinn.
Það er Diego Forlán, fyrrverandi framherji liða á borð við Manchester United, Villarreal og Atlético Madrid, og einn mesti markahrókur í sögu úrúgvæska landsliðsins, sem tekur við sem þjálfari liðsins.
Úrúgvæjar náðu ekki að vinna leik á HM og enduðu í 3. sæti síns riðils, fyrir neðan Grænhöfðaeyjar og Spán. Þeir enduðu fyrir ofan Sádi-Arabíu á markatölu eftir að hafa gert jafntefli við Sáda og Grænhöfðeyinga en tapað 1-0 fyrir Spáni, en tvö stig voru ekki nóg til að komast áfram í 32-liða úrslitin.
Þetta voru mikil vonbrigði fyrir Úrúgvæ og var Bielsa miður sín yfir niðurstöðunni.
„Ég hef ekki skilið neitt eftir fyrir úrúgvæskan fótbolta,“ sagði hinn sjötugi Bielsa eftir tapið fyrir Spáni, þegar Úrúgvæ var úr leik á HM.
„Þjálfari sem hefur verið í þrjú ár og ekki náð úrslitum getur ekki sagst hafa skilað neinu framlagi. Fjórða sætið í undankeppninni er einkis virði og heldur ekki 3. sætið í Suður-Ameríkukeppninni. Það er engin þörf á að skilgreina þessa frammistöðu á HM. Tími minn hér segir ekki neitt,“ sagði Bielsa.
Forlán, sem er 47 ára, er aðeins ráðinn til bráðabirgða, eða fram í mars á næsta ári, og verður staðan metin að nýju eftir það. Hann mun einnig halda áfram sem þjálfari U20-landsliðs Úrúgvæ. Forlán er talinn einn besti leikmaður í sögu úrúgvæska landsliðsins en hann vann til að mynda gullskóinn á HM árið 2010, þegar Úrúgvæ komst í undanúrslitin.
Þjálfaraferill Forláns er hins vegar mjög takmarkaður og ljóst að hans bíður mikil áskorun við að reisa úrúgvæska liðið úr öskustónni.