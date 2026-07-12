Fótbolti

Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúr­slitum

Sindri Sverrisson skrifar
Kylian Mbappé og félagar í franska landsliðinu eru á toppi heimslistans. Argentína, Spánn og England koma í næstu sætum.
Kylian Mbappé og félagar í franska landsliðinu eru á toppi heimslistans. Argentína, Spánn og England koma í næstu sætum. Getty/Buda Mendes

Fjögur efstu lið heimslista FIFA standa nú eftir á HM í fótbolta og er þetta í fyrsta sinn sem að akkúrat fjögur efstu lið listans standa eftir í undanúrslitum mótsins.

Fyrri undanúrslitaleikurinn er á þriðjudagskvöld þegar Spánn og Frakkland mætast, og seinni leikurinn á miðvikudagskvöld þegar ríkjandi heimsmeistarar Argentínu mæta Englandi.

Fyrir þetta heimsmeistaramót ákvað FIFA í fyrsta sinn að sjá til þess að leið efstu fjögurra liða heimslistans á mótinu myndi ekki liggja saman fyrr en í undanúrslitum, að því gefnu að þau næðu hvert um sig að vinna sinn riðil.

FIFA ákvað jafnframt að Spánn og Argentína, sem voru í efstu tveimur sætum heimslistans þegar þetta var tilkynnt, yrðu „pöruð saman“ þannig að þau gætu ekki mæst fyrr en í úrslitaleiknum. Hið sama gilti um Frakkland og England, og HM-drátturinn réði því svo að England og Argentína lentu „sömu megin“ á leiðinni að titlinum en Frakkland og Spánn í hinum hlutanum.

Liðin fjögur enduðu öll á toppi síns riðils og hafa nú hvert um sig slegið út þrjá andstæðinga í útsláttarkeppninni sem þýðir að ekkert óvænt lið leikur í undanúrslitunum heldur nákvæmlega þau fjögur bestu miðað við heimslistann.

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