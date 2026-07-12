Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Sindri Sverrisson skrifar 12. júlí 2026 23:00 Kylian Mbappé og félagar í franska landsliðinu eru á toppi heimslistans. Argentína, Spánn og England koma í næstu sætum. Getty/Buda Mendes Fjögur efstu lið heimslista FIFA standa nú eftir á HM í fótbolta og er þetta í fyrsta sinn sem að akkúrat fjögur efstu lið listans standa eftir í undanúrslitum mótsins. Fyrri undanúrslitaleikurinn er á þriðjudagskvöld þegar Spánn og Frakkland mætast, og seinni leikurinn á miðvikudagskvöld þegar ríkjandi heimsmeistarar Argentínu mæta Englandi. Fyrir þetta heimsmeistaramót ákvað FIFA í fyrsta sinn að sjá til þess að leið efstu fjögurra liða heimslistans á mótinu myndi ekki liggja saman fyrr en í undanúrslitum, að því gefnu að þau næðu hvert um sig að vinna sinn riðil. The top four teams in the world rankings have made the World Cup semi-finals for the first time.Fifa introduced a new draw format for this tournament to ensure the four top seeds wouldn't meet until this stage, if they all won their groups. pic.twitter.com/sLL1dp5bo0— BBC Sport (@BBCSport) July 12, 2026 FIFA ákvað jafnframt að Spánn og Argentína, sem voru í efstu tveimur sætum heimslistans þegar þetta var tilkynnt, yrðu „pöruð saman“ þannig að þau gætu ekki mæst fyrr en í úrslitaleiknum. Hið sama gilti um Frakkland og England, og HM-drátturinn réði því svo að England og Argentína lentu „sömu megin“ á leiðinni að titlinum en Frakkland og Spánn í hinum hlutanum. Liðin fjögur enduðu öll á toppi síns riðils og hafa nú hvert um sig slegið út þrjá andstæðinga í útsláttarkeppninni sem þýðir að ekkert óvænt lið leikur í undanúrslitunum heldur nákvæmlega þau fjögur bestu miðað við heimslistann. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Fótbolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti Bellingham sendi sára Norðmenn heim Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Fótbolti Dregur Aþenu úr keppni og sakar borgina um valdníðslu Körfubolti Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Metið kolféll í Laugavegshlaupinu Sport McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Fótbolti Fleiri fréttir „Leikurinn sýnir að við erum að þróast í rétta átt“ „Þessi sigur sýnir hvað hópurinn er þéttur“ Liðin fjögur eftir sem FIFA vildi að gætu mæst í undanúrslitum Goðsögn tekur við eftir vonbrigðin á HM Lárus Orri: „Erum í bullandi fallbaráttu“ Uppgjörið: FH - Valur 2-0 | Gils gerði gæfumuninn í langþráðum sigri FH-liðsins Segja einn mann hafa séð um að aflétta banni Balogun Magnaður Sveinn Margeir: „Við eigum fullt inni“ Uppgjörið: KA - ÍA 3-2 | Víti í blálokin og loksins vann KA leik „Er að fara vinna þennan gullskó og ég er að fara slá markametið“ Uppgjörið: KR - ÍBV 5-2 | Eyjamenn sáu ekki til sólar í rokinu vestur í bæ Þjálfarinn rekinn eftir hótun leikmanns Segir FIFA skoða að fjölga liðum á HM í 64 Uppgjörið: Fram - Þór 6-1 | Framarar settu upp sýningu Draumabyrjun Freys hjá norska stórveldinu Sjáðu Róbert Frosta tryggja GAIS dísætan sigur „Mikil saga og mikill sársauki“ Sýður á Svisslendingum Haaland eldri hraunar yfir dómarana Argentínsk goðsögn fallin frá FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Sveindís og stöllur unnu toppliðið Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Bellingham sendi sára Norðmenn heim Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Héldu flugi eftir sigurinn á Íslandi og drottna yfir EM U19 Hissa á útspili Haalands „Frakkar eiga að óttast okkur“ Sjá meira