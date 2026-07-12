Eftir að hafa fallið úr leik í 32-liða úrslitum á HM í fótbolta, með sárgrætilegu 3-2 tapi gegn Belgum í framlengdum leik, hefur allt þjálfarateymi Senegals nú verið rekið.
Ein af stjörnum senegalska liðsins, Pape Gueye, sagðist eftir HM ekki ætla að spila aftur fyrir landsliðið á meðan að Pape Thiaw og hans teymi yrði við stjórnvölinn.
Í dag tilkynnti svo senegalska knattspyrnusambandið að Thiaw hefði verið rekinn, sem og aðstoðarmenn hans.
„Eftir ítarlegt mat á íþróttalegum árangri og framtíðarhorfum landsliðsins hefur Pape Thiaw verið leystur frá störfum í þágu senegalskrar knattspyrnu,“ segir í yfirlýsingu frá sambandinu.
Thiaw hafði verið þjálfari Senegals frá því í desember 2024. Liðið komst áfram í 32-liða úrslitin á HM sem eitt af liðunum með bestan árangur í 3. sæti síns riðils en tapaði svo í framlengdum leik gegn Belgum, eftir að hafa komist í 2-0.