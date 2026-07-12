Fótbolti

Sýður á Sviss­lendingum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Svisslendingar skildu ekkert í dómnum. Embolo grátbiður dómarann um að endurskoða ákvörðun sína.
Svisslendingar skildu ekkert í dómnum. Embolo grátbiður dómarann um að endurskoða ákvörðun sína. Lars Baron/Getty Images

Svisslendingar eru allt annað en ánægðir eftir að hafa fallið úr leik fyrir Argentínu í 8-liða úrslitum á HM karla í fótbolta í gær. Rautt spjald Breel Embolo skilur eftir óbragði í munni þeirra.

Argentína vann 3-1 sigur á Sviss í 8-liða úrslitum mótsins eftir framlengdan leik. Vendipunktur varð í leiknum þegar Embolo var vísað af velli á 72. mínútu, aðeins fimm mínútum eftir að Sviss hafði jafnað leikinn.

Leandro Paredes fékk þá upphaflega gult spjald fyrir að brjóta á Embolo. Endursýningar sýndu að Embolo var byrjaður að falla áður en sá argentínski snerti hann. Embolo hafði fengið gult spjald fyrr í leiknum og eftir endurskoðun dómara fékk hann sitt annað gula spjald fyrir að falla auðveldlega til jarðar í atvikinu.

„Ég skil hreinlega ekki hvernig VAR getur tekið svona ákvörðun,“ sagði Nico Elvedi, varnarmaður Sviss, eftir leikinn. Rauða spjaldið koma á versta tíma fyrir Sviss, sem hafði meðbyr eftir að hafa jafnað skömmu fyrr.

„Eftir jöfnunarmarkið var meðbyr með okkur. Ég vildi gera skiptingar og setja sóknarþenkjandi leikmenn inn,“ segir Murat Yakin, þjálfari Sviss.

„Við vorum með yfirhöndina en þetta rauða spjald. Okkur er refsað vegna reglu, sem að mínu viti, er fullkomnlega óskiljanleg. Þetta er svakalega sárt að falla úr leik með þessum hætti. Við áttum þetta ekki skilið,“ sagði Yakin.

VAR greip aðeins inn í vegna þess að Paredes fékk gult spjald. Það var því rangur maður sem fékk gult spjald í atvikinu. Hefði dómari leiksins hins vegar dæmt brot og ekki gefið þeim argentínska spjald, hefði leikurinn haldið áfram og Embolo einnig haldið áfram leik.

„Það komu upp mörg atvik þar sem dómarinn gat gefið gult. En svo gefur hann gult á þetta, sem var lítið brot ef þetta var brot yfirhöfuð. Verndarhattur er settur á dómara vegna reglu sem eyðilagði leikinn. Það er gríðarlega sárt,“ segir Yakin enn fremur.

Embolo fór af velli í tárum.Daniela Porcelli/Getty Images

Embolo fór grátandi af velli og liðsfélagar reyndu að hugga hann á hliðarlínunni.

„Þú getur rétt ímyndað þér hvernig Breel líður. Að kenna honum um er algjörlega út í hött,“ segir Yakin.

Mörk frá Julián Álvarez og Lautaro Martínez í framlengingunni gerðu að verkum að Argentína vann 3-1 sigur og mætir Englandi í undanúrslitum mótsins.

„Mér fannst rauða spjaldið breyta leiknum. Það er erfitt að kyngja þessari ákvörðun og það er grafarþögn í klefanum. Þetta eru vonbrigði,“ sagði Granit Xhaka, fyrirliði Sviss, eftir leik.

Embolo er fjórði leikmaðurinn í sögu HM sem fær rautt spjald vegna leikaraskaps. Luis Pérez fékk slíkt með Mexíkó gegn Portúgal 2006, Asamoah Gyan í leik með Gana gegn Brasilíu sama ár og Francesco Totti í leik með Ítölum við Suður-Kóreu árið 2002.

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