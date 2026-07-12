Sýður á Svisslendingum Valur Páll Eiríksson skrifar 12. júlí 2026 14:32 Svisslendingar skildu ekkert í dómnum. Embolo grátbiður dómarann um að endurskoða ákvörðun sína. Lars Baron/Getty Images Svisslendingar eru allt annað en ánægðir eftir að hafa fallið úr leik fyrir Argentínu í 8-liða úrslitum á HM karla í fótbolta í gær. Rautt spjald Breel Embolo skilur eftir óbragði í munni þeirra. Argentína vann 3-1 sigur á Sviss í 8-liða úrslitum mótsins eftir framlengdan leik. Vendipunktur varð í leiknum þegar Embolo var vísað af velli á 72. mínútu, aðeins fimm mínútum eftir að Sviss hafði jafnað leikinn. Leandro Paredes fékk þá upphaflega gult spjald fyrir að brjóta á Embolo. Endursýningar sýndu að Embolo var byrjaður að falla áður en sá argentínski snerti hann. Embolo hafði fengið gult spjald fyrr í leiknum og eftir endurskoðun dómara fékk hann sitt annað gula spjald fyrir að falla auðveldlega til jarðar í atvikinu. „Ég skil hreinlega ekki hvernig VAR getur tekið svona ákvörðun,“ sagði Nico Elvedi, varnarmaður Sviss, eftir leikinn. Rauða spjaldið koma á versta tíma fyrir Sviss, sem hafði meðbyr eftir að hafa jafnað skömmu fyrr. „Eftir jöfnunarmarkið var meðbyr með okkur. Ég vildi gera skiptingar og setja sóknarþenkjandi leikmenn inn,“ segir Murat Yakin, þjálfari Sviss. „Við vorum með yfirhöndina en þetta rauða spjald. Okkur er refsað vegna reglu, sem að mínu viti, er fullkomnlega óskiljanleg. Þetta er svakalega sárt að falla úr leik með þessum hætti. Við áttum þetta ekki skilið,“ sagði Yakin. VAR greip aðeins inn í vegna þess að Paredes fékk gult spjald. Það var því rangur maður sem fékk gult spjald í atvikinu. Hefði dómari leiksins hins vegar dæmt brot og ekki gefið þeim argentínska spjald, hefði leikurinn haldið áfram og Embolo einnig haldið áfram leik. „Það komu upp mörg atvik þar sem dómarinn gat gefið gult. En svo gefur hann gult á þetta, sem var lítið brot ef þetta var brot yfirhöfuð. Verndarhattur er settur á dómara vegna reglu sem eyðilagði leikinn. Það er gríðarlega sárt,“ segir Yakin enn fremur. Embolo fór af velli í tárum.Daniela Porcelli/Getty Images Embolo fór grátandi af velli og liðsfélagar reyndu að hugga hann á hliðarlínunni. „Þú getur rétt ímyndað þér hvernig Breel líður. Að kenna honum um er algjörlega út í hött,“ segir Yakin. Mörk frá Julián Álvarez og Lautaro Martínez í framlengingunni gerðu að verkum að Argentína vann 3-1 sigur og mætir Englandi í undanúrslitum mótsins. „Mér fannst rauða spjaldið breyta leiknum. Það er erfitt að kyngja þessari ákvörðun og það er grafarþögn í klefanum. Þetta eru vonbrigði,“ sagði Granit Xhaka, fyrirliði Sviss, eftir leik. Embolo er fjórði leikmaðurinn í sögu HM sem fær rautt spjald vegna leikaraskaps. Luis Pérez fékk slíkt með Mexíkó gegn Portúgal 2006, Asamoah Gyan í leik með Gana gegn Brasilíu sama ár og Francesco Totti í leik með Ítölum við Suður-Kóreu árið 2002. HM 2026 í fótbolta FIFA Sviss Mest lesið Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Dregur Aþenu úr keppni og sakar borgina um valdníðslu Körfubolti Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Fótbolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Fótbolti Haaland eldri hraunar yfir dómarana Fótbolti Metið kolféll í Laugavegshlaupinu Sport Hansen leikur í mynd um einelti eftir að hafa sjálfur þurft að þola það Handbolti Fleiri fréttir Sýður á Svisslendingum Haaland eldri hraunar yfir dómarana Argentínsk goðsögn fallin frá FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Sveindís og stöllur unnu toppliðið Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Bellingham sendi sára Norðmenn heim Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Héldu flugi eftir sigurinn á Íslandi og drottna yfir EM U19 Hissa á útspili Haalands „Frakkar eiga að óttast okkur“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Ken Bates látinn Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Tindastóll mætti ekki til leiks Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Sjá meira