Lögreglunni bárust tilkynningar um þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæði Kótilettunnar sem haldin var á Selfossi um helgina.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Lögreglunni á Suðurlandi. Þar segir að málin séu í rannsókn.
Tilkynning Lögreglunni á Suðurlandi:
Mikið annríki hefur verið hjá Lögreglunni á Suðurlandi um helgina í öllu umdæminu.
Kótelettuhátíðin bar þar hæst og náði hún hámarki á laugardagskvöld þar sem mikill hópur fólks kom saman til að skemmta sér. Töluverð ölvun var á svæðinu en einnig var töluvert af ungmennum undir lögaldri sem reyndu að komast inn á svæðið með annað hvort fölsuðum skilríkjum, eða skilríkjum annarra.
Eftir nóttina voru fjórir sem gistu fangaklega, þar af tveir fyrir meiri háttar eignaspjöll og einn fyrir ölvun á almannafæri og ofbeldi gagnvart obinberum starfsmanni. Ein tilkynning barst um heimilisofbeldi og gisti þar einn aðili í fangaklefa sökum þess.
Öll málin eru í rannsókn.
Einnig voru tilkynnt 3 kynferðisbrot á svæðinu og eru þau til rannsóknar hjá lögreglunni á Suðurlandi.
Búist er við mikilli umferð í dag þegar hátíðargestir halda heim á leið og biðjum við ökumenn um að fara varlega. Lögregla er með lögreglubifreið á tjaldsvæðinu og mælumst við til þess að fólk fái að blása áður en það leggur af stað.
Lögreglan þakkar öllum gestum suðurlands fyrir komuna og vonum að allir komist klakklaust leiða sinna.
Mikill erill og lögregluviðbúnaður var á öðru kvöldi Kótilettunnar sem haldin var á Selfossi í gær en þrír voru vistaðir í fangageymslu í tenglsum við hátíðarhöldin að sögn lögreglu. Einn hafi verið handtekinn fyrir ölvun, óspektir og árás á lögreglumann og tveir fyrir meiriháttar eignarspjöll á bíl.
Einn til viðbótar hafi gist í fangaklefa en það atvik hafi ekki tengst hátíðarhöldum Kótilettunnar.