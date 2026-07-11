Innlent

Ríkis­saksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að á­frýja til Lands­réttar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Margrét Friðriksdóttir í Héraðsdómi Reykjaness.
Margrét Friðriksdóttir í Héraðsdómi Reykjaness. Vísir/Lýður Valberg

Embætti ríkissaksóknara telur ekki ástæðu til að veita Margréti McArthur Friðriksdóttur leyfi til þess að áfrýja niðurstöðu héraðsdóms sem dæmdi hana til að greiða sekt vegna ummæla hennar um Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. 

Margrét fjallar um málið í færslu á Facebook-síðunni sinni. Þar birtir hún bréf ríkissaksóknara þar sem tekið er undir röksemdir héraðsdóms. Telur embættið ekki efni til að veita áfrýjunarleyfi.

„Var að komast að því að þessi kona Sigríður Friðjónsdóttir sem augljóslega veldur ekki sínu starfi og að virðist dansar með dómstólaspillingunni á Íslandi, telur að ég eigi ekki að fá að áfrýja ranglátum dómi sem stenst enga skoðun og ber með sér enn eitt merkið um samtryggingu og spillingu,“ skrifar Margrét í færslunni.

„Þetta mál er að enda fyrir mannréttindardómstólnum svo mikið er víst og ég mun kæra íslenska ríkið fyrir ofsóknir í áratug sem hefur tekið mikinn toll af mér, minni fjölskyldu og fyrirtæki.“

Málið hófst eftir að Barbara sakfelldi Margréti árið 2023 fyrir hótanir í garð Semu Erlu Serdaroglu baráttukonu. Í kjölfarið birti Margrét færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún kallaði Barböru „lausláta mellu“ og hélt því fram að vitnisburðir í máli hennar hefðu verið falsaðir. Um hefði verið að ræða „plott“ til að fá hana sakfellda. 

Héraðsdómur Reykjaness sakfelldi síðar Margréti fyrir ærumeiðingar í garð Barböru. Í byrjun júní var Margrét dæmd til að greiða tvö hundruð þúsund króna sekt eða sitja í fangelsi í fjórtán daga.

Þess má geta að dómnum á hendur Margréti fyrir hótanirnar var áfrýjað til Landsréttar og þar var hún sýknuð.

Fréttin hefur verið uppfærð til að leiðrétta að um er að ræða afstöðu ríkissaksóknara. Landsréttur hefur ekki enn tekið afstöðu til áfrýjunarleyfisins. 

Meiðyrðamál Margrétar Friðriksdóttur Dómsmál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið