Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. júlí 2026 15:54 Margrét Friðriksdóttir í Héraðsdómi Reykjaness. Vísir/Lýður Valberg Embætti ríkissaksóknara telur ekki ástæðu til að veita Margréti McArthur Friðriksdóttur leyfi til þess að áfrýja niðurstöðu héraðsdóms sem dæmdi hana til að greiða sekt vegna ummæla hennar um Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Margrét fjallar um málið í færslu á Facebook-síðunni sinni. Þar birtir hún bréf ríkissaksóknara þar sem tekið er undir röksemdir héraðsdóms. Telur embættið ekki efni til að veita áfrýjunarleyfi. „Var að komast að því að þessi kona Sigríður Friðjónsdóttir sem augljóslega veldur ekki sínu starfi og að virðist dansar með dómstólaspillingunni á Íslandi, telur að ég eigi ekki að fá að áfrýja ranglátum dómi sem stenst enga skoðun og ber með sér enn eitt merkið um samtryggingu og spillingu,“ skrifar Margrét í færslunni. „Þetta mál er að enda fyrir mannréttindardómstólnum svo mikið er víst og ég mun kæra íslenska ríkið fyrir ofsóknir í áratug sem hefur tekið mikinn toll af mér, minni fjölskyldu og fyrirtæki.“ Málið hófst eftir að Barbara sakfelldi Margréti árið 2023 fyrir hótanir í garð Semu Erlu Serdaroglu baráttukonu. Í kjölfarið birti Margrét færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún kallaði Barböru „lausláta mellu“ og hélt því fram að vitnisburðir í máli hennar hefðu verið falsaðir. Um hefði verið að ræða „plott“ til að fá hana sakfellda. Héraðsdómur Reykjaness sakfelldi síðar Margréti fyrir ærumeiðingar í garð Barböru. Í byrjun júní var Margrét dæmd til að greiða tvö hundruð þúsund króna sekt eða sitja í fangelsi í fjórtán daga. Þess má geta að dómnum á hendur Margréti fyrir hótanirnar var áfrýjað til Landsréttar og þar var hún sýknuð. Fréttin hefur verið uppfærð til að leiðrétta að um er að ræða afstöðu ríkissaksóknara. Landsréttur hefur ekki enn tekið afstöðu til áfrýjunarleyfisins. Meiðyrðamál Margrétar Friðriksdóttur Dómsmál Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Innlent Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Innlent Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Innlent Herinn sé reiðubúinn að tortíma Íran verði Trump ráðinn af dögum Erlent Félag Kushner hafi fengið landið vegna falsaðra afsala Erlent Fleiri fréttir Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Margrét fær ekki að áfrýja dómnum til Landsréttar Gagnrýna könnun sem sýni fram á stuðning við dánaraðstoð Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum „Vinalegt“ spjall í bílakjallara sem varð að manndrápstilraun „Svimandi“ bótakröfur á leiðinni frá Sindra Snæ og Ísidóri Strandamenn klárir í almyrkvann Hryðjuverkamálinu lokið fjórum árum eftir handtöku „Sannarlega áhugaverð gjöf“ Þyngja þurfi dóma þeirra sem láta sér ekki segjast „Hver þarf Tenerife þegar þú hefur Hérað?“ Segir undanþágur rekast á grunnforsendur ESB „Erfitt að vera svona lengi úti á sjó“ Flýtir afgreiðslu um allt að mánuð „Ég hef aldrei farið á Vog, ekki enn þá“ „Við skulum ekki láta grípa okkur með buxurnar á hælunum þetta árið“ Ungir síbrotamenn, eldur í Bryggjuhverfinu og andstæður í veðrinu Sjá meira