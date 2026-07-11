Loksins sást til hjónanna Bjarki Sigurðsson skrifar 11. júlí 2026 15:25 Þessi mynd var tekin um miðjan maí þegar Swift og Kelce voru bara trúlofuð. Neðar í fréttinni má sjá mynd af þeim eftir að þau urðu hjón. Jason Howard/Bauer-Griffin/Getty Hjónin Taylor Swift og Travis Kelce létu sjá sig í brúðkaupi fyrrverandi samherja Kelce um helgina. Þau virtust skemmta sér konunglega en ekkert hafði sést til þeirra opinberlega síðan þau gengu í það heilaga fyrir viku. Mikil leynd hefur ríkt um giftingu söngkonunnar og NFL-kappans. Engar myndir hafa verið birtar úr athöfninni eða veislunni og gestir máttu til að mynda ekki hafa síma meðferðis. Allt var gert til að þau myndu ná að njóta dagsins utan sviðsljóssins. Það var ekki sama gæsla í brúðkaupi JuJu Smith-Schuster, leikmanns New York Giants, og Lauru Kruk sem giftu sig í gær í Kaliforníu. Þar náðu æsiljósmyndarar loksins myndum af Swift og Kelce. Swift var klædd í bleikan blómakjól og Kelce í gráleitum jakkafötum. Þau héldust í hendur meðan þau löbbuðu um svæðið og virðast hafa notið sín í botn. Í færslunni hér fyrir neðan má sjá myndir af hjónunum. View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmztv) Giftingarhringur Swift náðist á mynd, þó ekki mjög skýrri mynd svo aðdáendur stórstjörnunnar þurfa að bíða aðeins lengur eftir því að rýna í myndir af honum. Swift og Kelce byrjuðu að stinga saman nefjum sumarið 2023 og hefur TMZ eftir heimildum að Kelce hafi beðið föður Swift um hönd hennar í desember það sama ár. Þau hafa á engan hátt farið leynt með samband sitt, Swift mætir reglulega á leiki Kelce og hann hefur sést á nokkrum tónleikum hennar. Þá hefur Swift verið gestur í hlaðvarpi Kelce. Hollywood NFL Ástin og lífið Bandaríkin Tónlist Mest lesið Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Lífið Fréttatía vikunnar: Hundur, steypubíll og Harry Styles Lífið Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Lífið Loksins sást til hjónanna Lífið Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Lífið Harry og Meghan heimsóttu konungshjónin Lífið „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Lífið Joanna Pettet er látin Bíó og sjónvarp Björk og Yara nýtt par Lífið Niðurgangur, æla og nóg af pungspörkum Gagnrýni Fleiri fréttir Loksins sást til hjónanna Óttast ekki dauðann en vill gjarnan meiri tíma með sínu fólki Fréttatía vikunnar: Hundur, steypubíll og Harry Styles Flýta tónleikum „svo túristarnir geti farið að hátta“ Harry og Meghan heimsóttu konungshjónin Krummafótur um helgina Adda og Alfreð eignuðust dreng Sárreiðir Rúvar-ar hafna því að Megasi hafi verið slaufað Óttar og Rafnhildur Rósa eiga von á stúlku Kathy Griffin komin með 22 ára kærasta „Engir áhrifavaldar, engin þjóð“ Fylgjendafjöldi Kristrúnar fimmfaldast Frumsýning á Vísi: Síðasta „flugeldasýning“ Iceguys Myndaveisla: Ríflega fimmtíu söguleg seglskip prýddu flóann Nýtt smáforrit fyrir Þjóðhátíðargesti Björk og Yara nýtt par Dóu ekki ráðalaus þegar Dýrafjarðardagar döguðu uppi Aldrei verið skömmuð jafn mikið og í Stokkhólmi Hægara sagt en gert að ná lélegum myndum The Pitt með flestar tilnefningar til Emmy-verðlauna Hvað veistu um... Kristrúnu Frostadóttur? Qualley og Antonoff í sundur Björgvin Franz og Bryndís fundu ástina á fjölum Borgó Leiða áhorfendur gegnum garðinn eftir lokun Þrúður Vilhjálmsdóttir er látin Erótísk saga um fyrstu kynni lesin upp í brúðkaupinu Í uppáhalds kjólnum við sólseturs-bónorðið „Þurfti hann að detta niður dauður til að vera spilaður?“ Megas er látinn Guðrún Sóley gengin út Sjá meira