Lífið

Loksins sást til hjónanna

Bjarki Sigurðsson skrifar
Þessi mynd var tekin um miðjan maí þegar Swift og Kelce voru bara trúlofuð. Neðar í fréttinni má sjá mynd af þeim eftir að þau urðu hjón.
Þessi mynd var tekin um miðjan maí þegar Swift og Kelce voru bara trúlofuð. Neðar í fréttinni má sjá mynd af þeim eftir að þau urðu hjón. Jason Howard/Bauer-Griffin/Getty

Hjónin Taylor Swift og Travis Kelce létu sjá sig í brúðkaupi fyrrverandi samherja Kelce um helgina. Þau virtust skemmta sér konunglega en ekkert hafði sést til þeirra opinberlega síðan þau gengu í það heilaga fyrir viku. 

Mikil leynd hefur ríkt um giftingu söngkonunnar og NFL-kappans. Engar myndir hafa verið birtar úr athöfninni eða veislunni og gestir máttu til að mynda ekki hafa síma meðferðis. Allt var gert til að þau myndu ná að njóta dagsins utan sviðsljóssins.

Það var ekki sama gæsla í brúðkaupi JuJu Smith-Schuster, leikmanns New York Giants, og Lauru Kruk sem giftu sig í gær í Kaliforníu. Þar náðu æsiljósmyndarar loksins myndum af Swift og Kelce. 

Swift var klædd í bleikan blómakjól og Kelce í gráleitum jakkafötum. Þau héldust í hendur meðan þau löbbuðu um svæðið og virðast hafa notið sín í botn. 

Í færslunni hér fyrir neðan má sjá myndir af hjónunum. 

Giftingarhringur Swift náðist á mynd, þó ekki mjög skýrri mynd svo aðdáendur stórstjörnunnar þurfa að bíða aðeins lengur eftir því að rýna í myndir af honum. 

Swift og Kelce byrjuðu að stinga saman nefjum sumarið 2023 og hefur TMZ eftir heimildum að Kelce hafi beðið föður Swift um hönd hennar í desember það sama ár. 

Þau hafa á engan hátt farið leynt með samband sitt, Swift mætir reglulega á leiki Kelce og hann hefur sést á nokkrum tónleikum hennar. Þá hefur Swift verið gestur í hlaðvarpi Kelce. 

Hollywood NFL Ástin og lífið Bandaríkin Tónlist


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.