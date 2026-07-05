Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 5. júlí 2026 09:34 Þau voru á um þúsund manna gestalista. Samsett/Getty Frægustu stjörnurnar voru að sjálfsögðu mættar í eitt stærsta brúðkaup ársins hjá Taylor Swift og Travis Kelce. Mikil leynd var yfir öllu sem tengdist brúðkaupinu en talið er að um þúsund manns hafi verið á gestalistanum. Tónlistarkonan Taylor Swift og fótboltakappinn Travis Kelce gengu í hjónaband á föstudagskvöld. Allt sem tengdist brúðkaupinu var mikið leyndarmál en þar sem brúðkaupið var haldið á Madison Square Garden-leikvellinum fór ekki fram hjá neinum hvað væri um að vera. Flestum brúðkaupsgestum var ekið inn um stórt tjald fyrir utan leikvanginn svo þau væru falin augum forvitinna aðdáenda sem reyndu að fylgjast með. Nokkrir voru þó svo hugrakkir að þeir gengu inn. Grínleikarinn Adam Sandler gaf hjónin saman og voru þau bæði með bræður sína sér við hlið, Austin Swift við hlið Taylor og Jason Kelce við hlið Travis. Foreldrar þeirra beggja sóttu brúðkaupið en að sjálfsögðu var gestalistinn einnig stjörnum prýddur. Þetta var birt skjái Madison Square Garden að brúðkaupinu loknu.AP New York Times greinir frá því að leikkonurnar Emma Stone og Dakota Johnson hafi verið á gestalistanum auk söngkonunnar Stevie Nicks. Þá voru söngvararnir Suki Waterhouse, Benson Boon, Ed Sheeran og Sombr auk leikaranna Brad Pitt og Tom Brady. Tónlistarkonan Selena Gomez og Swift hafa verið vinkonur um árabil enda skutust þær upp á sjónarsviðið á svipuðum tíma. Swift var sjálf gestur í brúðkaupi Gomez þegar hún gekk að eiga Benny Blanco. Þau voru meðal gesta sem fengu einnig boð í fyrirpartý brúðkaupsins á fimmtudag. Selena Gomez með eiginmanni sínum Benny Blanco.Instagram Karlie Kloss klæddist gulllituðum silkikjól. Hún og Taylor urðu fyrst vinkonur árið 2012 en slitnaði upp úr vinskapnum um tíma. Svo virðist sem þær hafa vingast aftur við hvor aðra fyrst að Kloss var boðið í brúðkaupið.Getty Bradley Cooper var í klassískum jakkfötum og slaufu í tilefni dagsins.Getty Gigi Hadid, fyrirsæta og kærasta Cooper, er góð vinkona Taylor Swift. Hún klæddist fallegum bleikum kjól og segir hárgreiðslumeistari hennar hafa viljað búa til sömu tilfinningu og þegar maður borðar ís í formi. View this post on Instagram A post shared by Dimitris Giannetos (@dimitrishair) Leikarinn Ethan Hawke var með bindi ólíkt öðrum gestum.Getty Abigail Anderson er æskuvinkona Swift en hún starfar hjá Celero Commerce.Getty Söngkonan Gracie Abrams er ein vinkvenna Swift og hafa þær meðal annars unnið saman að tónlistarsmíð. View this post on Instagram A post shared by Emily Cheng (@emilychengmakeup) Söngkonan Camila Cabello var í lausum rauðum kjól.Getty Abby Wambach, fyrrverandi atvinnukona í fótbolta, og Glennon Doyle, rithöfundur.Getty Tate McRae söngkona klæddist Valentino-kjól frá árinu 2022. View this post on Instagram A post shared by @_lucygaston Jason Sudeikis var prúðbúinn með slaufu.Getty Hjartaknúsarinn Hugh Grant og Anna Elisabet Eberstein.Getty Fergie fagnaði því að geta bæði klæðst Christian Dior-kjól og fagnað ástinni. View this post on Instagram A post shared by Fergie (@fergie) Leikkonan Joey King var mætt með eiginmanni sínum Steven Piet en vísaði hún í skiltið sem hjónin birtu fyrir utan Madison Square Garden meðan á brúðkaupinu stóð. View this post on Instagram A post shared by Joey King (@joeyking) Leikkonan Laura Dern sést hér yfirgefa veisluna seint að kvöldi til.AP Bandaríkin Ástin og lífið Tónlist NFL Hollywood Brúðkaup Mest lesið Fólk eigi ekki að vera feimið við sleipiefnið Heilsa „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ Lífið Skósveinarnir hafi ekki þjónað Hitler Bíó og sjónvarp Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei Lífið Allir og amma þeirra á Ítalíu Lífið Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Lífið „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Lífið Melabúðin fagnar sjötíu árum Lífið Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island Lífið „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Lífið Fleiri fréttir Krakkatía vikunnar: Tindur, stríð og letibikkja Melabúðin fagnar sjötíu árum „Þú ert greinilega manneskja sem hefur strögglað mikið andlega“ „Það er gaman að gera erfiða hluti“ Taylor Swift og Travis Kelce eru gift Eins og að vera með kláða sem hverfur aldrei „Erum enn að ná utan um allt sem gerðist“ Fréttatía vikunnar: EBU, aftaka og Love Island „Klukkan er fimm einhvers staðar“ „Þegar þið eignist ykkar fyrsta barn, má ég þá fá það?“ Snæddi með furstanum af Mónakó Kyssti ekki Maguire heldur tottaði rafrettu Allir og amma þeirra á Ítalíu Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Bubbi, Herra og þeir allra rauðhærðustu á Írskum dögum Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Muniz skilinn Tveggja ára dóttir Nöru Smith með krabbamein Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? „Mér var sagt að segja ekki eitt fokking orð“ Weinstein á spítala eftir hjartabilun Segir Depp hafa sturlast úr afbrýðissemi Kanada tekur þátt í Eurovision Erna Mist og Þorleifur Örn eignuðust son Leikarapar selur í 101 Grætti nánast alla í athöfninni „Fór fram úr mínum ýktustu björtustu vonum“ Logi fór á skeljarnar við Como-vatn Endaði einn í Færeyjum í sögulegri steggjun Mormónastjarna kemur út úr skápnum Sjá meira