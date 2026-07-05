Lífið

Stjörnum prýddur gestalisti Swift og Kelce

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þau voru á um þúsund manna gestalista.
Þau voru á um þúsund manna gestalista. Samsett/Getty

Frægustu stjörnurnar voru að sjálfsögðu mættar í eitt stærsta brúðkaup ársins hjá Taylor Swift og Travis Kelce. Mikil leynd var yfir öllu sem tengdist brúðkaupinu en talið er að um þúsund manns hafi verið á gestalistanum.

Tónlistarkonan Taylor Swift og fótboltakappinn Travis Kelce gengu í hjónaband á föstudagskvöld. Allt sem tengdist brúðkaupinu var mikið leyndarmál en þar sem brúðkaupið var haldið á Madison Square Garden-leikvellinum fór ekki fram hjá neinum hvað væri um að vera. 

Flestum brúðkaupsgestum var ekið inn um stórt tjald fyrir utan leikvanginn svo þau væru falin augum forvitinna aðdáenda sem reyndu að fylgjast með. Nokkrir voru þó svo hugrakkir að þeir gengu inn.

Grínleikarinn Adam Sandler gaf hjónin saman og voru þau bæði með bræður sína sér við hlið, Austin Swift við hlið Taylor og Jason Kelce við hlið Travis. Foreldrar þeirra beggja sóttu brúðkaupið en að sjálfsögðu var gestalistinn einnig stjörnum prýddur.

Þetta var birt skjái Madison Square Garden að brúðkaupinu loknu.AP

New York Times greinir frá því að leikkonurnar Emma Stone og Dakota Johnson hafi verið á gestalistanum auk söngkonunnar Stevie Nicks. Þá voru söngvararnir Suki Waterhouse, Benson Boon, Ed Sheeran og Sombr auk leikaranna Brad Pitt og Tom Brady. 

Tónlistarkonan Selena Gomez og Swift hafa verið vinkonur um árabil enda skutust þær upp á sjónarsviðið á svipuðum tíma. Swift var sjálf gestur í brúðkaupi Gomez þegar hún gekk að eiga Benny Blanco. Þau voru meðal gesta sem fengu einnig boð í fyrirpartý brúðkaupsins á fimmtudag.

Selena Gomez með eiginmanni sínum Benny Blanco.Instagram
Karlie Kloss klæddist gulllituðum silkikjól. Hún og Taylor urðu fyrst vinkonur árið 2012 en slitnaði upp úr vinskapnum um tíma. Svo virðist sem þær hafa vingast aftur við hvor aðra fyrst að Kloss var boðið í brúðkaupið.Getty
Bradley Cooper var í klassískum jakkfötum og slaufu í tilefni dagsins.Getty

Gigi Hadid, fyrirsæta og kærasta Cooper, er góð vinkona Taylor Swift. Hún klæddist fallegum bleikum kjól og segir hárgreiðslumeistari hennar hafa viljað búa til sömu tilfinningu og þegar maður borðar ís í formi.

Leikarinn Ethan Hawke var með bindi ólíkt öðrum gestum.Getty
Abigail Anderson er æskuvinkona Swift en hún starfar hjá Celero Commerce.Getty

Söngkonan Gracie Abrams er ein vinkvenna Swift og hafa þær meðal annars unnið saman að tónlistarsmíð.

Söngkonan Camila Cabello var í lausum rauðum kjól.Getty
Abby Wambach, fyrrverandi atvinnukona í fótbolta, og Glennon Doyle, rithöfundur.Getty

Tate McRae söngkona klæddist Valentino-kjól frá árinu 2022. 

Jason Sudeikis var prúðbúinn með slaufu.Getty
Hjartaknúsarinn Hugh Grant og Anna Elisabet Eberstein.Getty

Fergie fagnaði því að geta bæði klæðst Christian Dior-kjól og fagnað ástinni.

Leikkonan Joey King var mætt með eiginmanni sínum Steven Piet en vísaði hún í skiltið sem hjónin birtu fyrir utan Madison Square Garden meðan á brúðkaupinu stóð.

Leikkonan Laura Dern sést hér yfirgefa veisluna seint að kvöldi til.AP
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