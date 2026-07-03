Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Lovísa Arnardóttir skrifar 3. júlí 2026 09:07 Parið hefur verið saman í um þrjú ár. Vísir/Getty Fyrsti viðburður í brúðkaupshátíð Taylor Swift og unnusta hennar, fótboltakappans Travis Kelce, er sagður hafa farið fram í gær. Fyrsti viðburður var kvöldverður í aðdraganda brúðkaups þeirra um helgina í Madison Square Garden í New York. Parið trúlofaði sig í ágúst í fyrra en hefur verið saman frá 2023. Í frétt CNN segir að meira sé væntanlegt í dag og að stóri dagurinn, sem ekki liggur alveg fyrir hvenær verði, muni innihalda kokkteilboð, brúðkaupsathöfn og síðan veislu. Þar kemur einnig fram að víðtækar öryggis- og persónuverndarráðstafanir séu á svæðinu. Dæmi um ráðstafanir sem gerðar voru: Jeppar með skyggðum rúðum og tjald: Starfsfólk setti upp inngangstjald við hlið leikvangsins þar sem jeppar með alskyggðum rúðum komu og huldu gestina sjónum. Skreytingar: Margir af þeim hlutum sem voru afhentir voru pakkaðir í kassa eða huldir stórum plastdúkum og flutningateppum. Innskráningarferli: Ljósmynd frá AP sýnir innskráningarstöð inni í Madison Square Garden í dag þar sem stóð „HAFIÐ SKILRÍKI TILBÚIN“ og „HAFIÐ TÆKI TILBÚIN“. Önnur mynd frá Reuters sýnir upplýsingaskilti við eina af inngöngum staðarins sem virtist vera með tilkynningu um ljósmyndun. Gardínur: Starfsfólk hengdi einnig upp bleikar gardínur í glugga Madison Square Garden til að koma í veg fyrir að áhorfendur sæju inn. Girðingar: Lögreglan í New York sást setja upp girðingar meðfram 7. og 8. breiðgötu á milli 31. og 33. strætis sem hluta af öryggisráðstöfunum Engir símar: Bæði á æfingunni á fimmtudag og á stærri viðburðinum á föstudag verður símabann fyrir alla gesti, söluaðila og öryggisverði, að því er New York Times greindi frá. Í frétt BBC segir að þekktir vinir parsins, allt frá leikkonunni Lenu Dunham til tíðs samstarfsmanns, Jacks Antonoff, hafi sést í sparifötum á fimmtudagskvöld. Systir hans, Rachel Antonoff, sem er hönnuður, fylgdi fast á eftir í bleikum kjól. Þá sáust einnig bandaríski íþróttafréttamaðurinn Erin Andrews í silfurglitrandi kjól og Tree Paine, kynningarfulltrúi Swift til langs tíma, klæddist ljósbláum kjól. Mikill viðbúnaður er við Madison Square Garden vegna brúðkaupshátíðarinnar. Vísir/EPA Bandaríska slúðurblaðið Page Six greindi frá því að Bradley Cooper og Gigi Hadid, sem hefur lengi verið í vinahópi Swift, væru einnig komin á staðinn. Poppstjarnan og leikkonan Selena Gomez birti myndir af sér á Instagram í svörtum kjól með gimsteinaeyrnalokkum á leið á ótilgreindan viðburð. Loftmyndir hafi sýnt straum svartra jeppa aka að Madison Square Garden þar sem gestum var hleypt út undir hvítu tjaldþaki. Fjölmiðlar hafa getið sér til um að viðburðurinn sé bæði forpartí og mögulega æfingakvöldverður. Búist var við um 100 manns á viðburðinn á fimmtudag, en mun stærri hátíð er fyrirhuguð á föstudag með allt að 1.000 gestum í höllinni. Í leyfi fyrir viðburðina á fimmtudag og föstudag, sem AP fékk, kom fram að um 100 gestir myndu byrja að koma um klukkan 17:30 að staðartíma fyrir „forpartíkvöld“, sem myndi standa til 22:30 að staðartíma. Á meðan starfsfólk var að setja upp á fimmtudag staðfesti BBC að stórt hvítt tjaldþak fyrir utan staðinn væri ætlað fyrir komu gesta, þó að stjörnur eins og Swift og Kelce hygðust samt nota neðanjarðarinngang að höllinni til að tryggja meira næði. Mikið umstang er í kringum völlinn en lítið hægt að sjá inn. Vísir/EPA Í frétt BBC segir að fjöldi lögreglumanna hafi staðið vaktina í gær í steikjandi hita á meðan ljósmyndarar og tökumenn reyndu að ná myndum af einhverju sem gæti staðfest hvað væri í gangi inni í höllinni, sem er heimavöllur margra íþróttaliða borgarinnar. Í fréttinni segir að í beinu streymi pressunnar TMZ hafi sést mynd af stóru skilti nálægt inngangi sem varaði þá sem færu inn á staðinn frá 29. júní til 3. júlí við því að þeir samþykktu að myndir og myndbönd yrðu tekin inni í höllinni fyrir „viðburð“, sem bendir til þess að mögulega hafi verið að taka upp eitthvað á meðan á undirbúningi stóð. Á fimmtudagskvöldið gáfu hjónin 26 milljónir dala til góðgerðarmála í Bandaríkjunum sem standa þeim nærri, þar á meðal samtök í New York, Nashville, þar sem Swift hóf tónlistarferil sinn, og Kansas City, heimabæ NFL-liðs Kelce. Það samsvarar rúmum þremur milljörðum íslenskra króna. Fulltrúar Swift, án þess að minnast á brúðkaupið, sögðu BBC News að gjöfin, sem innihélt matvælabanka, væri fyrir „góðgerðarmál víðs vegar um Bandaríkin“. Í frétt BBC kemur jafnframt fram að embættismenn borgarinnar hafi staðfest við BBC að einhver hefði sótt um leyfi til að loka götum á svæðinu, en gáfu ekki upp hver. Brúðkaup Hollywood Bandaríkin Ástin og lífið Mest lesið Skólastika Gamalíelsdóttir vekur undrun Íslendinga Menning Brúðkaupshátíð Taylor Swift og Travis Kelce hafin Lífið Helga Þóra og Óli Sig ástfangin á Grikklandi Lífið Hvað veistu um… götur í Reykjavík sem byrja á S? 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