Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Valur Páll Eiríksson skrifar 11. júlí 2026 14:30 Klopp er feikna vinsæll og Þjóðverjar taka ráðningu hans eflaust vel. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images Jürgen Klopp hefur komist að samkomulagi við þýska knattspyrnusambandið, DFB, um að taka við karlalandsliði Þýskalands í fótbolta. Erlendir miðlar greina frá í dag. Hinn 59 ára gamli Klopp hafi samþykkt samning við DFB til ársins 2030. Klopp stýri liðinu því á EM 2028 og HM 2030. Klopp er fyrrverandi stjóri Mainz, Dortmund og Liverpool en hefur síðan í janúar 2025 verið yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull, sem á félög í Leipzig, New York, Salzburg, Brasilíu og víðar. Hann tekur við af Julian Nagelsmann, sem sagði upp í kjölfar þess að Þjóðverjar féllu út í 32-liða úrslitum á HM fyrir Paragvæ. Búist ef við því að gengið verði frá samningum endanlega og Klopp kynntur til leiks í næstu viku. Klopp heldur til funda með Oliver Mintzlaff, yfirmanni sínum hjá Red Bull, í næstu viku til að ganga frá starfslokum. Klopp vann þýsku úrvalsdeildina í tvígang sem þjálfari Dortmund, árin 2011 og 2012. Hann varð enskur meistari sem þjálfari Liverpool árið 2020 auk þess sem hann vann Meistaradeild Evrópu með Bítlaborgarfélaginu 2019. Hann hefur þrisvar verið valinn þýski þjálfari ársins; 2011, 2012 og 2019. Hann var þjálfari ársins á Englandi 2020 og 2022. Hann var valinn besti þjálfari heims 2019 og 2020. Þýski boltinn HM 2026 í fótbolta Mest lesið Kinu Rochford sagður myrtur Körfubolti Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti Súrrealískt að spila golf með Trump Fótbolti Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Fótbolti Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Fótbolti Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Fótbolti Með Haaland á toppi vinsældalistans Fótbolti Ken Bates látinn Enski boltinn Fleiri fréttir Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Ken Bates látinn Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Tindastóll mætti ekki til leiks Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Sjá meira