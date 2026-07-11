Fótbolti

Klopp sam­þykkir að taka við Þýska­landi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Klopp er feikna vinsæll og Þjóðverjar taka ráðningu hans eflaust vel.
Klopp er feikna vinsæll og Þjóðverjar taka ráðningu hans eflaust vel. Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Jürgen Klopp hefur komist að samkomulagi við þýska knattspyrnusambandið, DFB, um að taka við karlalandsliði Þýskalands í fótbolta.

Erlendir miðlar greina frá í dag. Hinn 59 ára gamli Klopp hafi samþykkt samning við DFB til ársins 2030. Klopp stýri liðinu því á EM 2028 og HM 2030.

Klopp er fyrrverandi stjóri Mainz, Dortmund og Liverpool en hefur síðan í janúar 2025 verið yfirmaður knattspyrnumála hjá Red Bull, sem á félög í Leipzig, New York, Salzburg, Brasilíu og víðar.

Hann tekur við af Julian Nagelsmann, sem sagði upp í kjölfar þess að Þjóðverjar féllu út í 32-liða úrslitum á HM fyrir Paragvæ.

Búist ef við því að gengið verði frá samningum endanlega og Klopp kynntur til leiks í næstu viku. Klopp heldur til funda með Oliver Mintzlaff, yfirmanni sínum hjá Red Bull, í næstu viku til að ganga frá starfslokum.

Klopp vann þýsku úrvalsdeildina í tvígang sem þjálfari Dortmund, árin 2011 og 2012. Hann varð enskur meistari sem þjálfari Liverpool árið 2020 auk þess sem hann vann Meistaradeild Evrópu með Bítlaborgarfélaginu 2019.

Hann hefur þrisvar verið valinn þýski þjálfari ársins; 2011, 2012 og 2019. Hann var þjálfari ársins á Englandi 2020 og 2022. Hann var valinn besti þjálfari heims 2019 og 2020.

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