Töluverðar efasemdir voru um þátttöku Mikel Merino á heimsmeistaramótinu í fótbolta þegar hann fór í aðgerð vegna fótbrots í janúar. Þjálfari Spánar var aldrei í vafa. Og sá hefur þakkað traustið.
Merino fótbrotnaði í leik við Manchester United í janúar og var frá fram í maí. Honum tókst aðeins að spila 28 mínútur af fótbolta með Arsenal, gegn Crystal Palace í lok maí, áður en kom að heimsmeistaramótinu.
Þrátt fyrir að vera inn og út úr liði Arsenal undir stjórn annars Baska, Mikel Arteta, hefur mikilvægi Merino fyrir spænska landsliðið aldrei verið í vafa.
Hann byrjaði síðustu sex leiki Spánar í undankeppninni og er mikilvægur hlekkur í liði José de la Fuente sem tók það ekki í mál að Merino sæti heima þrátt fyrir meiðsli og lítið leikform. Hann hefur verið iðinn við kolann í markaskorun með liðinu og tryggði spænskum sigur á Þýskalandi í Stuttgart á EM, með marki undir lok framlengingar.
Þar fagnaði Merino með því að snúa upp á hornfánann, rétt eins og faðir hans, Miguel Merino, hafði gert á sama velli í UEFA-bikarnum 33 árum fyrr.
Hann skaut liðinu áfram með síðbúnu sigurmarki gegn Portúgal í 16-liða úrslitum og var aftur hetjan í gær, er hann skoraði sigurmark gegn Belgum í 8-liða úrslitum mótsins á SoFi-vellinum í Los Angeles.
Merino er alinn upp hjá Real Sociedad og hafði leikið þar allan ferilinn áður en hann tók stökkið til Englands. Liðið er frá matarborginni San Sebastian og þar velur veitingastaðurinn Txuleta besta leikmann liðsins árlega.
Merino hlaut þau verðlaun árið 2020 en vegna heimsfaraldurs og mikilla anna tók hann ekki við verðlaununum, tveimur dýrindis steikum og kvöldverðarstund, fyrr en tveimur árum síðar.
Næst mæta Spánverjar liði Frakka í undanúrslitum. Það skyldi þó aldrei vera að Merino verði hetjan, þriðja leikinn í röð.