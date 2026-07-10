„Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. júlí 2026 21:31 Mikel Merino fagnar lokaflautinu í kvöld þegar ljóst var að hann hafði skotið þjóð sinni í undanúrslitin á HM í fótbolta. Getty/Carl Recine Mikel Merino tryggði Spánverjum sæti í undanúrslitaleik HM í fyrsta sinn í sextán ár og aðeins í annað skiptið í sögunni. Merino kom inn á völlinn sem varamaður undir lok leiksins og skoraði sigurmarkið aðeins tveimur mínútum síðar. „Ég er bara ánægður. Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá. Þegar uppbótartíminn hófst var ég þegar farinn að hugsa um framlengingu og svo gerist þetta aftur. Það virðist sem tilviljanir séu ekki til ef maður kemur undirbúinn og þetta féll aftur í mínar hendur. Ég er mjög ánægður,“ sagði Mikel Merino eftir leikinn. Hann skoraði einnig sigurmarkið eftir að hafa komið inn á völlinn sem varamaður á móti Portúgal í sextán liða úrslitunum. „Ég vona að þetta haldi áfram, já, ég vona það, en við sjáum til. Að vera tveimur leikjum frá heimsmeistaratitli er draumur sem rætist og við höldum áfram. Þetta er eitthvað sem sameinar alla þjóðina, sameinar allan heiminn, því fótbolti er svo fallegur. Allir eru að horfa á þessa leiki, svo að geta veitt svona mörgum gleði, ekki bara á Spáni heldur um allan heim, er heiður,“ sagði Merino. Um að mæta Frakklandi í undanúrslitum: „Það er ekki hægt að biðja um meira en að vera kominn í undanúrslit. Tvö úrvalslið. Nú höldum við áfram með mikið hungur og spennu til að mæta Frakklandi,“ sagði Merino. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Fótbolti Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Fótbolti Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Enski boltinn Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Fótbolti Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Íslenski boltinn Árni Vilhjálms í Stjörnuna Íslenski boltinn María að gera Þóri að afa Fótbolti Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti Fleiri fréttir „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen Sjá meira