Fótbolti

„Ég trúi þessu eigin­lega ekki enn þá“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Mikel Merino fagnar lokaflautinu í kvöld þegar ljóst var að hann hafði skotið þjóð sinni í undanúrslitin á HM í fótbolta.
Mikel Merino fagnar lokaflautinu í kvöld þegar ljóst var að hann hafði skotið þjóð sinni í undanúrslitin á HM í fótbolta. Getty/Carl Recine

Mikel Merino tryggði Spánverjum sæti í undanúrslitaleik HM í fyrsta sinn í sextán ár og aðeins í annað skiptið í sögunni. Merino kom inn á völlinn sem varamaður undir lok leiksins og skoraði sigurmarkið aðeins tveimur mínútum síðar.

„Ég er bara ánægður. Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá. Þegar uppbótartíminn hófst var ég þegar farinn að hugsa um framlengingu og svo gerist þetta aftur. Það virðist sem tilviljanir séu ekki til ef maður kemur undirbúinn og þetta féll aftur í mínar hendur. Ég er mjög ánægður,“ sagði Mikel Merino eftir leikinn.

Hann skoraði einnig sigurmarkið eftir að hafa komið inn á völlinn sem varamaður á móti Portúgal í sextán liða úrslitunum.

„Ég vona að þetta haldi áfram, já, ég vona það, en við sjáum til. Að vera tveimur leikjum frá heimsmeistaratitli er draumur sem rætist og við höldum áfram. Þetta er eitthvað sem sameinar alla þjóðina, sameinar allan heiminn, því fótbolti er svo fallegur. Allir eru að horfa á þessa leiki, svo að geta veitt svona mörgum gleði, ekki bara á Spáni heldur um allan heim, er heiður,“ sagði Merino.

Um að mæta Frakklandi í undanúrslitum: „Það er ekki hægt að biðja um meira en að vera kominn í undanúrslit. Tvö úrvalslið. Nú höldum við áfram með mikið hungur og spennu til að mæta Frakklandi,“ sagði Merino.

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