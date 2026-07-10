Fótbolti

„Farinn að hljóma eins og rispuð plata“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Matthías Guðmundsson á hliðarlínunni í leik hjá Valsliðinu. 
Matthías Guðmundsson á hliðarlínunni í leik hjá Valsliðinu.  VÍSIR/VILHELM

Matthías Guðmundson, þjálfari Vals, sá glasið hálffullt eftir 1-1 jafntefli liðsins gegn Stjörnunni í Bestu-deild kvenna í fótbolta í kvöld. Frammistaðan var kaflaskipt að mati Mattíasar en fleiri jákvætt í hans huga en neikvætt samt sem áður.  

„Við vorum orkulausar og bara mjög slakar í fyrri hálfleik. Stjarnan leiddi því sanngjarnt i hálfleik. Við fórum vel yfir hlutina í hálfleik og það var sem betur fer allt annað sjá liðið í seinni hálfleik,“ sagði Matthías að leik loknum.

„Mér fannst við fá færi til þess að næla okkur í sigurinn en þær fengu vissulega að sama skapi færi til þess að setja fleiri mörk. Ætli jafntelfi sé ekki bara sanngjörn niðurstaða þegar á heildina er litið,“ sagði þjálfari Vals enn fremur.

„Það er fullt jákvætt sem ég get tekið út úr þessum leik. Ég er vissulega farinn að hljóma eins og rispuð plata en frammistaðan var góð líkt og í fleiri leikjum í sumar. Nú er bara að byggja á spilamennskunni og orkunni sem var í liðinu í seinni hálfleik í næstu leikjum okkar. Þá fara sigrarnir að detta í hús,“ sagði hann um framhaldið.

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