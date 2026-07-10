„Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Hjörvar Ólafsson skrifar 10. júlí 2026 21:06 Matthías Guðmundsson á hliðarlínunni í leik hjá Valsliðinu. VÍSIR/VILHELM Matthías Guðmundson, þjálfari Vals, sá glasið hálffullt eftir 1-1 jafntefli liðsins gegn Stjörnunni í Bestu-deild kvenna í fótbolta í kvöld. Frammistaðan var kaflaskipt að mati Mattíasar en fleiri jákvætt í hans huga en neikvætt samt sem áður. „Við vorum orkulausar og bara mjög slakar í fyrri hálfleik. Stjarnan leiddi því sanngjarnt i hálfleik. Við fórum vel yfir hlutina í hálfleik og það var sem betur fer allt annað sjá liðið í seinni hálfleik,“ sagði Matthías að leik loknum. „Mér fannst við fá færi til þess að næla okkur í sigurinn en þær fengu vissulega að sama skapi færi til þess að setja fleiri mörk. Ætli jafntelfi sé ekki bara sanngjörn niðurstaða þegar á heildina er litið,“ sagði þjálfari Vals enn fremur. „Það er fullt jákvætt sem ég get tekið út úr þessum leik. Ég er vissulega farinn að hljóma eins og rispuð plata en frammistaðan var góð líkt og í fleiri leikjum í sumar. Nú er bara að byggja á spilamennskunni og orkunni sem var í liðinu í seinni hálfleik í næstu leikjum okkar. Þá fara sigrarnir að detta í hús,“ sagði hann um framhaldið. Íslenski boltinn Besta deild kvenna Valur Mest lesið Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Fótbolti Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Fótbolti Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Enski boltinn Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Fótbolti Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Íslenski boltinn Árni Vilhjálms í Stjörnuna Íslenski boltinn María að gera Þóri að afa Fótbolti Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti Fleiri fréttir „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen Sjá meira