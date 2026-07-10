Fótbolti

Norsku treyjurnar uppseldar

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Braut Haaland er ekki aðeins frábær í fótbolta heldur einnig vinsæll utan hans. Norska ofurstjarnan er því frábær auglýsing fyrir hinn vinsæla landsliðsbúning Norðmanna.
Erling Braut Haaland er ekki aðeins frábær í fótbolta heldur einnig vinsæll utan hans. Norska ofurstjarnan er því frábær auglýsing fyrir hinn vinsæla landsliðsbúning Norðmanna. Getty/Image Photo Agency

Norðmenn hafa slegið í gegn á sínu fyrsta heimsmeistaramóti í næstum því þrjá áratugi enda heillað heiminn bæði með frammistöðu sinni innan sem utan vallar.

Fyrir viku hafa landsliðstreyjur Noregs selst upp um alla Evrópu fyrir 8-liða úrslit heimsmeistaramótsins en breska ríkisútvarpið segir frá.

Viðurkenndir söluaðilar um alla álfuna eiga í erfiðleikum með að halda heimavallar-, útivallar- og varatreyjunum á lager, en allar þrjár hafa selst upp margoft síðan Nike setti þær á markað fyrr á þessu ári. Endursöluaðilar á síðum eins og StockX bjóða þær nú á allt að 400 pund, yfir 67 þúsund krónur, sem er langt yfir upprunalegu smásöluverði.

Þessi fordæmalausa eftirspurn hefur komið norska knattspyrnusambandinu á óvart en hún er knúin áfram af velgengni landsliðsins á síðari stigum mótsins og því að ofurframherjinn Erling Haaland hefur verið á miklu flugi á samfélagsmiðlum.

Annar þáttur er án efa sá að treyjurnar frá Noregi eru með þeim flottustu á þessu heimsmeistaramóti. Allt frá heimavallartreyjunni sem er innblásin af fánanum, yfir í svörtu útivallartreyjuna og ískalda varabúninginn, hafði þríeykið þegar vakið athygli fyrir mótið en hefur nú svo sannarlega stolið senunni.

Ekki er enn vitað hvenær treyjurnar verða aftur fáanlegar.

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