Norsku treyjurnar uppseldar

Norðmenn hafa slegið í gegn á sínu fyrsta heimsmeistaramóti í næstum því þrjá áratugi enda heillað heiminn bæði með frammistöðu sinni innan sem utan vallar.
Fyrir viku hafa landsliðstreyjur Noregs selst upp um alla Evrópu fyrir 8-liða úrslit heimsmeistaramótsins en breska ríkisútvarpið segir frá.
Viðurkenndir söluaðilar um alla álfuna eiga í erfiðleikum með að halda heimavallar-, útivallar- og varatreyjunum á lager, en allar þrjár hafa selst upp margoft síðan Nike setti þær á markað fyrr á þessu ári. Endursöluaðilar á síðum eins og StockX bjóða þær nú á allt að 400 pund, yfir 67 þúsund krónur, sem er langt yfir upprunalegu smásöluverði.
Þessi fordæmalausa eftirspurn hefur komið norska knattspyrnusambandinu á óvart en hún er knúin áfram af velgengni landsliðsins á síðari stigum mótsins og því að ofurframherjinn Erling Haaland hefur verið á miklu flugi á samfélagsmiðlum.
Annar þáttur er án efa sá að treyjurnar frá Noregi eru með þeim flottustu á þessu heimsmeistaramóti. Allt frá heimavallartreyjunni sem er innblásin af fánanum, yfir í svörtu útivallartreyjuna og ískalda varabúninginn, hafði þríeykið þegar vakið athygli fyrir mótið en hefur nú svo sannarlega stolið senunni.
Ekki er enn vitað hvenær treyjurnar verða aftur fáanlegar.
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