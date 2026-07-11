Fótbolti

Segir að enska liðið verði að „losa um hand­bremsuna“ gegn Noregi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Jude Bellingham og Harry Kane fagna marki þess fyrrnefnda í sigri Englendinga á Mexíkó í sextán liða úrslitum HM.
Jude Bellingham og Harry Kane fagna marki þess fyrrnefnda í sigri Englendinga á Mexíkó í sextán liða úrslitum HM. Getty/Julian Finney

Anthony Barry, aðstoðarþjálfara Englands, þykir gefa mjög heiðarlegt og beinskeytt mat á frammistöðu enska landsliðsins á þessu heimsmeistaramóti í fótbolta.

Hann hefur nú gefið í skyn að ensku landsliðsmennirnir þurfi að vera ævintýragjarnari þegar þeir mæta Noregi í kvöld og að það verði skemmtilegt áhorfs ef þeir ná fullum afköstum.

„Við teljum að bensíntankurinn sé fullur, fóturinn sé á bensíngjöfinni og nú þurfum við kannski bara að losa um handbremsuna,“ sagði Anthony Barry við talkSPORT.

„Stundum getur það gerst vegna andstæðinganna sem við erum að mæta, stundum gerist það kannski þegar þeir sjá virkilega ljósið við enda ganganna,“ sagði Barry.

„Það eru aðeins ellefu dagar eftir og nú er kominn tími til að losa um handbremsuna og gefa allt í botn,“ sagði Barry.

„Við teljum að almenningur og allir hafi séð svo margar góðar hliðar á þessu liði, en við trúum því samt að það sé meira til að sýna,“ sagði Barry.

„Og ef það smellur allt saman, ef þeir ná samræmi og geta sýnt þá heildstæðu frammistöðu sem við teljum þá færa um, þá gæti verið ansi spennandi að horfa á það,“ sagði Barry.

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