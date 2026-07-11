Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 11. júlí 2026 06:02 Jude Bellingham og Harry Kane fagna marki þess fyrrnefnda í sigri Englendinga á Mexíkó í sextán liða úrslitum HM. Getty/Julian Finney Anthony Barry, aðstoðarþjálfara Englands, þykir gefa mjög heiðarlegt og beinskeytt mat á frammistöðu enska landsliðsins á þessu heimsmeistaramóti í fótbolta. Hann hefur nú gefið í skyn að ensku landsliðsmennirnir þurfi að vera ævintýragjarnari þegar þeir mæta Noregi í kvöld og að það verði skemmtilegt áhorfs ef þeir ná fullum afköstum. „Við teljum að bensíntankurinn sé fullur, fóturinn sé á bensíngjöfinni og nú þurfum við kannski bara að losa um handbremsuna,“ sagði Anthony Barry við talkSPORT. „Stundum getur það gerst vegna andstæðinganna sem við erum að mæta, stundum gerist það kannski þegar þeir sjá virkilega ljósið við enda ganganna,“ sagði Barry. „Það eru aðeins ellefu dagar eftir og nú er kominn tími til að losa um handbremsuna og gefa allt í botn,“ sagði Barry. „Við teljum að almenningur og allir hafi séð svo margar góðar hliðar á þessu liði, en við trúum því samt að það sé meira til að sýna,“ sagði Barry. „Og ef það smellur allt saman, ef þeir ná samræmi og geta sýnt þá heildstæðu frammistöðu sem við teljum þá færa um, þá gæti verið ansi spennandi að horfa á það,“ sagði Barry. England assistant coach Anthony Barry has urged his team to “take the handbrake off and go all-in” ahead of Saturday’s World Cup quarter-final with Norway.Barry, whose candid half-time interviews have become a feature of this World Cup campaign, also denied that his interviews… pic.twitter.com/lzA1JCfcUl— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 10, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Fótbolti „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Fótbolti Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Fótbolti Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Fótbolti Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Íslenski boltinn Stelpurnar skelltu Svíum og tilheyra áfram elítunni Körfubolti Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Fótbolti N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Fótbolti Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana Íslenski boltinn Fleiri fréttir Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Sjá meira