Fótbolti

Lög­regla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska lands­liðsins

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það er oft mikil öryggisgæsla í kringum stuðningsmenn enska landsliðsins en það þarf greinilega að passa upp á blaðamennina líka. Myndin tengist fréttinni ekki beint.
Það er oft mikil öryggisgæsla í kringum stuðningsmenn enska landsliðsins en það þarf greinilega að passa upp á blaðamennina líka. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Getty/Michael Regan

Enska knattspyrnusambandið rannsakar atvik eftir að lögregla var kölluð til á fjölmiðlaaðstöðu Englands á heimsmeistaramótinu.

Sambandið mun rannsaka atvik sem átti sér stað á fjölmiðlasvæði Englands í Kansas City á fimmtudag þegar maður gekk inn vopnaður skiptilykli, sem leiddi til þess að lögregluyfirvöld á svæðinu voru kölluð til.

Lið Thomas Tuchel undirbýr sig þar fyrir átta liða úrslit heimsmeistaramótsins gegn Noregi á laugardag áður en það flýgur frá Miðvesturríkjunum til Miami í Flórída á leikdegi.

England æfði um hádegisbil á fimmtudag í Swope Soccer Village, sem er um hálfa mílu frá fjölmiðlasvæði þeirra, sem er til húsa í félagsheimili.

Æfingin þýddi að enginn leikmaður eða þjálfari enska liðsins var á staðnum þegar maður, sem virtist í miklu uppnámi, kom inn á fjölmiðlasvæðið með skiptilykil.

Einstaklingnum var vísað út úr herberginu og lögreglan á svæðinu sá um hann, en enska knattspyrnusambandið mun nú rannsaka atvikið.

England vonast til að snúa aftur til aðstöðu sinnar í Kansas City í næstu viku fyrir undanúrslitaleik heimsmeistaramótsins gegn Argentínu eða Sviss.

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