Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. júlí 2026 20:32 Það er oft mikil öryggisgæsla í kringum stuðningsmenn enska landsliðsins en það þarf greinilega að passa upp á blaðamennina líka. Myndin tengist fréttinni ekki beint. Getty/Michael Regan Enska knattspyrnusambandið rannsakar atvik eftir að lögregla var kölluð til á fjölmiðlaaðstöðu Englands á heimsmeistaramótinu. Sambandið mun rannsaka atvik sem átti sér stað á fjölmiðlasvæði Englands í Kansas City á fimmtudag þegar maður gekk inn vopnaður skiptilykli, sem leiddi til þess að lögregluyfirvöld á svæðinu voru kölluð til. Lið Thomas Tuchel undirbýr sig þar fyrir átta liða úrslit heimsmeistaramótsins gegn Noregi á laugardag áður en það flýgur frá Miðvesturríkjunum til Miami í Flórída á leikdegi. England æfði um hádegisbil á fimmtudag í Swope Soccer Village, sem er um hálfa mílu frá fjölmiðlasvæði þeirra, sem er til húsa í félagsheimili. Æfingin þýddi að enginn leikmaður eða þjálfari enska liðsins var á staðnum þegar maður, sem virtist í miklu uppnámi, kom inn á fjölmiðlasvæðið með skiptilykil. Einstaklingnum var vísað út úr herberginu og lögreglan á svæðinu sá um hann, en enska knattspyrnusambandið mun nú rannsaka atvikið. England vonast til að snúa aftur til aðstöðu sinnar í Kansas City í næstu viku fyrir undanúrslitaleik heimsmeistaramótsins gegn Argentínu eða Sviss. Police were called to the England media centre in Kansas City after a security breach.The intruder appeared distressed, raising his voice before two police vehicles arrived and he was detained.🔗: https://t.co/eO2tAZerSz pic.twitter.com/8D3lcVAS8o— Telegraph Football (@TeleFootball) July 9, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Fótbolti Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Fótbolti Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Enski boltinn Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Fótbolti Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Íslenski boltinn Árni Vilhjálms í Stjörnuna Íslenski boltinn María að gera Þóri að afa Fótbolti Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti Fleiri fréttir „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen Sjá meira