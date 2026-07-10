Fótbolti

Sadio Mané hættur í lands­liðinu en vill vera í kringum liðið á­fram

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sadio Mané í leik með Senegal á móti Belgíu á heimsmeistaramótinu.
Sadio Mané í leik með Senegal á móti Belgíu á heimsmeistaramótinu. Getty/Emma Ottosen

Sadio Mané hefur ákveðið að leggja landsliðsskóna á hilluna. Þetta staðfestir fyrrverandi stjarna Liverpool í yfirlýsingu til senegalska dagblaðsins Le Quotidien.

„Þið skuluð vita að ég fórnaði öllu fyrir þennan fána, ég gerði mitt besta og hef alltaf barist af hörku fyrir landið okkar,“ skrifar Mané.

Mané hefur verið fyrirliði landsliðsins og er orðinn goðsögn í fótboltasögu Senegal. Hann var meðal annars í liðinu sem vann Afríkukeppnina árið 2021.

Hinn 34 ára gamli leikmaður ætlar að halda áfram að koma að landsliðinu.

„Á morgun mun ég með ánægju leggja reynslu mína í þjónustu þjóðarinnar, hvort sem það er innan tækniteymis, við hliðarlínuna sem þjálfari eða í stjórnunarstöðum,“ segir hann.

Alls hefur Mané spilað 120 landsleiki síðan 2012. Senegal féll úr leik í 16-liða úrslitum HM eftir 2–3 tap gegn Belgíu. Mané er samningsbundinn sádiarabíska félaginu Al-Nassr til ársins 2027.

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