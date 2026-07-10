Sadio Mané hefur ákveðið að leggja landsliðsskóna á hilluna. Þetta staðfestir fyrrverandi stjarna Liverpool í yfirlýsingu til senegalska dagblaðsins Le Quotidien.
„Þið skuluð vita að ég fórnaði öllu fyrir þennan fána, ég gerði mitt besta og hef alltaf barist af hörku fyrir landið okkar,“ skrifar Mané.
Un faux communiqué partagé sur les réseaux sociaux à l'origine de la rumeur erronée annonçant la retraite internationale de Sadio Mané➡️ https://t.co/CR38rBEZrw pic.twitter.com/l0TTbsdK0d— L'Équipe (@lequipe) July 10, 2026
Un faux communiqué partagé sur les réseaux sociaux à l'origine de la rumeur erronée annonçant la retraite internationale de Sadio Mané➡️ https://t.co/CR38rBEZrw pic.twitter.com/l0TTbsdK0d
Mané hefur verið fyrirliði landsliðsins og er orðinn goðsögn í fótboltasögu Senegal. Hann var meðal annars í liðinu sem vann Afríkukeppnina árið 2021.
Hinn 34 ára gamli leikmaður ætlar að halda áfram að koma að landsliðinu.
„Á morgun mun ég með ánægju leggja reynslu mína í þjónustu þjóðarinnar, hvort sem það er innan tækniteymis, við hliðarlínuna sem þjálfari eða í stjórnunarstöðum,“ segir hann.
Alls hefur Mané spilað 120 landsleiki síðan 2012. Senegal féll úr leik í 16-liða úrslitum HM eftir 2–3 tap gegn Belgíu. Mané er samningsbundinn sádiarabíska félaginu Al-Nassr til ársins 2027.
🔴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Sadio Mané has announced his retirement from international football. 🇸🇳The Senegal legend ends his national team career with incredible numbers:⚽ 54 goals🎯 29 assists🏆 AFCON champion (2022)🥈 2× AFCON runner-up🎖️ 2× AFCON Best Player🌍 2×… pic.twitter.com/IsS1GQF8g3— Micky Jnr (@MickyJnr__) July 10, 2026
🔴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Sadio Mané has announced his retirement from international football. 🇸🇳The Senegal legend ends his national team career with incredible numbers:⚽ 54 goals🎯 29 assists🏆 AFCON champion (2022)🥈 2× AFCON runner-up🎖️ 2× AFCON Best Player🌍 2×… pic.twitter.com/IsS1GQF8g3