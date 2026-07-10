Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. júlí 2026 21:00 Mikel Merino fagnar hér sigurmarki sínu á móti Belgum í kvöld en markið kom eftir mistök markvarðarins Senne Lammens sem liggur fyrir aftan. Getty/David Ramos Spænsku Evrópumeistararnir eru komnir í undanúrslitin á heimsmeistaramótinu í fótbolta eftir 2-1 sigur á Belgum í leik þjóðanna í átta liða úrslitunum í kvöld. Spánverjar mæta þar Frökkum. Annan leikinn í röð var það varamaðurinn Mikel Merino sem er hetja spænska landsliðsins en hann skoraði sigurmarkið á 88. mínútu leiksins. Hann hafði einnig tryggt spænska liðinu sigurinn á Portúgal í sextán liða úrslitunum. Merino varð enskur meistari með Arsenal á nýloknu tímabili og ætlar heldur betur að reynast spænska landsliðinu dýrmætur á þessu móti. Þetta er aðeins í annað skiptið sem spænska landsliðið kemst í undanúrslit en það gerðist síðast þegar þeir urðu heimsmeistarar 2010. Breiddin er mikil hjá spænska liðinu og það var draumainnkoma sem réði úrslitum. Merino kom inn á völlinn sem varamaður á 86. mínútu í kvöld og skoraði markið aðeins tveimur mínútum síðar. Merino fylgdi þá eftir skoti Pau Cubarsí sem var varið. Belgar gáfu Spánverjum góðan leik í kvöld þrátt fyrir að missa fyrirliðann Youri Tielemans í meiðsli í upphitun og markvörðinn Thibaut Courtois í meiðsli í seinni hálfleik. Varamarkvörðurinn Senne Lammens átti að gera betur þegar hann varði skot fyrir fætur Merino í sigurmarkinu. Fabián Ruiz kom Spánverjum í 1-0 á 30. mínútu þegar hann fylgdi eftir skoti Dani Olmo en Charles De Ketelaere jafnaði ellefu mínútum síðar með laglegum skalla eftir fyrirgjöf Timothy Castagne. Þetta var fyrsta markið sem Spánverjar fá á sig á þessu heimsmeistaramóti en Unai Simón var búinn að halda marki sínu hreinu í 649 mínútur á HM sem var löngu orðið met. HM 2026 í fótbolta