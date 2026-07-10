Það var mikið um frábær tilþrif á N1-mótinu á Akureyri í síðustu viku, þegar það fór fram í 40. sinn. Þróttarar stóðu uppi sem sigurvegarar í argentínsku deildinni, í fyrsta sinn. Þátt um mótið má nú sjá á Vísi.
Alls voru um 2.000 iðkendur á mótinu og léku listir sínar á þessu „heimsmeistaramóti“ 11-12 ára stráka sem svo annarlega eiga framtíðina fyrir sér í íþróttinni.
Utan vallar var einnig mikið fjör og stutt í grínið í skólastofunum þar sem liðin gistu, í matsalnum í KA-heimilinu, í sundlauginni og á glæsilegri kvöldskemmtun á föstudagskvöldinu þar sem ÍR-ingar voru heiðraðir sem prúðasta liðið.
Stefán Árni Pálsson var á mótinu fyrir Sýn Sport og fann óvænt leikmann sem var honum nánast jafnhár, eða 186 sentímetrar, enda duglegur að drekka mjólk. Hann ræddi við fjölda fleiri stráka, spennta foreldra og stelpulið KA sem var ekki parhrifið af dýfingum og fúkyrðum sumra á mótinu.
Þá fylgdist Stefán grannt með úrslitaleiknum í argentínsku deildinni, þar sem Þróttarar höfðu betur gegn Skagamönnum.
Þáttinn í heild sinni má sjá hér að neðan en hann má einnig finna á Sýn+.