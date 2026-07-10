Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Sindri Sverrisson skrifar 10. júlí 2026 10:02 Ousmane Dembélé er sáttur við sitt hlutverk hjá Didier Deschamps og þeir fögnuðu saman eftir sigurinn gegn Marokkó í gærkvöld. Getty Það segir sitt um franska landsliðið að þó að Ousmane Dembélé hafi unnið Ballon d‘Or síðasta haust þá er hann ekki aðalmaðurinn í liðinu. Hlutverk hans hefur þó verið stórt á HM og þessi 29 ára sóknarmaður er kominn í þriggja manna elítuhóp í sögu franska landsliðsins. Marokkóbúar voru enn að ná áttum eftir mark frá Kylian Mbappé þegar Dembélé fékk boltann og lét vaða rétt utan teigs, til að skora seinna markið í 2-0 sigri Frakka í fyrsta leik 8-liða úrslita HM í gær. Marokkó náði aldrei að svara þessu og nú bíða Frakkar þess að vita hvort þeir mæti Spáni eða Belgíu í undanúrslitunum á þriðjudagskvöld. Þrátt fyrir að hafa unnið sér inn 9-hlutverkið sem fremsti sóknarmaður PSG, undir stjórn Luis Enrique, og raðað inn mörkum fyrir liðið sem nú hefur unnið Meistaradeild Evrópu tvö ár í röð, hefur Dembélé ekki fengið sama hlutverk í franska landsliðinu. Sjö mörk alls fyrir HM en fimm á HM Didier Deschamps treystir á Mbappé sem fremsta mann enda hefur það gefið góða raun. „Hann lætur mig enn spila á hægri kantinum,“ hefur Dembélé sagt í gríni. „Ég læt þig spila vinstra megin,“ svaraði Deschamps. Það skiptir ekki öllu máli hvar Dembélé spilar enda fær hann mikið frelsi í leik Frakka og hefur á HM náð að láta ljós sitt skína, og þaggað niður í gagnrýnisröddum. Fyrir HM hafði Dembélé aðeins skorað sjö mörk í 58 landsleikjum. Núna er hann orðinn aðeins þriðji leikmaðurinn í sögu franska landsliðsins sem nær að skora fimm mörk á einu og sama heimsmeistaramótinu. Hinir eru Mbappé, sem vissulega er kominn með átta á þessu móti, og Just Fontaine. View this post on Instagram A post shared by FIFA (@fifa) Flestir þekkja söguna af því hvernig Dembélé hefur farið frá því að eyða allt of miklum tíma í að spila tölvuleiki, og jafnvel misst af æfingu hjá Barcelona af þeim sökum, í að blómstra loks á síðustu árum með PSG. Hann skoraði 24 mörk í 127 deildarleikjum með Barcelona en sló rækilega í gegn hjá PSG eftir að Mbappé fór, skoraði 35 mörk í 53 leikjum tímabilið 2024-25 og var eins og fyrr segir heiðraður með Gullboltanum síðasta haust. Deschamps virðist nú takast að láta báða menn blómstra í franska liðinu, í hreint út sagt geigvænlegri sóknarlínu, og flestir sammála um að Frakkland sé líklegast til að landa heimsmeistaratitlinum en á það mun reyna í undanúrslitunum á þriðjudaginn. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Fótbolti Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Fótbolti Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti María að gera Þóri að afa Fótbolti „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Fótbolti Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fótbolti Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Fótbolti Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Fótbolti Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Fótbolti Fleiri fréttir Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen Uppgjörið: FH - Þróttur R. 7-3 | Ída Marín kom FH á toppinn með fimm mörkum Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga María að gera Þóri að afa Ekkert símtal frá Trump núna og Quansah í tveggja leikja bann Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Ætlar að gefa frí ef England vinnur HM „Fá sér hamborgara og þrjú stig í kvöldmat“ Ingibjörg barnshafandi Svarar ásökunum Egypta um svindl: „Ekki hægt að hafa áhrif á dómgæsluna“ „Horfa á okkur sem sveitalið frá Íslandi“ Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Sjá meira