Fótbolti

Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur á­fram að þagga niður í fólki

Sindri Sverrisson skrifar
Ousmane Dembélé er sáttur við sitt hlutverk hjá Didier Deschamps og þeir fögnuðu saman eftir sigurinn gegn Marokkó í gærkvöld.
Ousmane Dembélé er sáttur við sitt hlutverk hjá Didier Deschamps og þeir fögnuðu saman eftir sigurinn gegn Marokkó í gærkvöld. Getty

Það segir sitt um franska landsliðið að þó að Ousmane Dembélé hafi unnið Ballon d‘Or síðasta haust þá er hann ekki aðalmaðurinn í liðinu. Hlutverk hans hefur þó verið stórt á HM og þessi 29 ára sóknarmaður er kominn í þriggja manna elítuhóp í sögu franska landsliðsins.

Marokkóbúar voru enn að ná áttum eftir mark frá Kylian Mbappé þegar Dembélé fékk boltann og lét vaða rétt utan teigs, til að skora seinna markið í 2-0 sigri Frakka í fyrsta leik 8-liða úrslita HM í gær. Marokkó náði aldrei að svara þessu og nú bíða Frakkar þess að vita hvort þeir mæti Spáni eða Belgíu í undanúrslitunum á þriðjudagskvöld.

Þrátt fyrir að hafa unnið sér inn 9-hlutverkið sem fremsti sóknarmaður PSG, undir stjórn Luis Enrique, og raðað inn mörkum fyrir liðið sem nú hefur unnið Meistaradeild Evrópu tvö ár í röð, hefur Dembélé ekki fengið sama hlutverk í franska landsliðinu.

Sjö mörk alls fyrir HM en fimm á HM

Didier Deschamps treystir á Mbappé sem fremsta mann enda hefur það gefið góða raun. „Hann lætur mig enn spila á hægri kantinum,“ hefur Dembélé sagt í gríni. „Ég læt þig spila vinstra megin,“ svaraði Deschamps.

Það skiptir ekki öllu máli hvar Dembélé spilar enda fær hann mikið frelsi í leik Frakka og hefur á HM náð að láta ljós sitt skína, og þaggað niður í gagnrýnisröddum.

Fyrir HM hafði Dembélé aðeins skorað sjö mörk í 58 landsleikjum. Núna er hann orðinn aðeins þriðji leikmaðurinn í sögu franska landsliðsins sem nær að skora fimm mörk á einu og sama heimsmeistaramótinu. Hinir eru Mbappé, sem vissulega er kominn með átta á þessu móti, og Just Fontaine.

Flestir þekkja söguna af því hvernig Dembélé hefur farið frá því að eyða allt of miklum tíma í að spila tölvuleiki, og jafnvel misst af æfingu hjá Barcelona af þeim sökum, í að blómstra loks á síðustu árum með PSG. Hann skoraði 24 mörk í 127 deildarleikjum með Barcelona en sló rækilega í gegn hjá PSG eftir að Mbappé fór, skoraði 35 mörk í 53 leikjum tímabilið 2024-25 og var eins og fyrr segir heiðraður með Gullboltanum síðasta haust.

Deschamps virðist nú takast að láta báða menn blómstra í franska liðinu, í hreint út sagt geigvænlegri sóknarlínu, og flestir sammála um að Frakkland sé líklegast til að landa heimsmeistaratitlinum en á það mun reyna í undanúrslitunum á þriðjudaginn.

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