Mikið hefur verið um vítaklúður á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Sumir segja að það sé vegna þess að leikmenn reyna að hika í tilhlaupinu sínu til að sjá hvert markmaðurinn fer en það endar með því að trufla leikmennina meira en markmennina.
Í leik Marokkó og Frakklands í gær fékk Frakkland víti í stöðunni 0-0. Kylian Mbappe steig á punktinn og hikaði í tilhaupi sínu að boltanum. Yassine Bounou fipaðist ekki í markinu og endaði Mbappe á að taka víti sem hann gat varið auðveldlega.
Bruno Guimares hjá Brasilíu, Lionel Messi hjá Argentínu og Jorgen Strand Larsen hjá Noregi eru dæmi um leikmenn sem hafa klúðrað víti eftir að hafa hikað í tilhlaupi að boltanum. Þetta eru góðar vítaskyttur og því spyr maður sig hvort að hikið í tilhlaupinu sé að skemma fyrir þeim.
Það er þó ekki eina ástæðan fyrir því að leikmenn eru að skora minna úr vítum en áður fyrr. 30 prósent af vítaspyrnum sem hafa verið teknar á HM, ekki í vítaspyrnukeppni, hafa farið í vaskinn. Það er hæsta hlutfall vítaklúðra í 60 ár.
Pat Nevin sérfræðingur BBC segir að þetta sé vegna þess að markmenn eru betri núna heldur en áður fyrr. Ef markmaðurinn fer í rétt horn er líklegt að nútímamarkmaður verji vítið. Þess vegna byrja leikmenn að hika í tilhlaupinu til að reyna að senda markmanninn í annað hvort hornið áður en spyrnan er tekin.
Einnig eru markmenn með miklar upplýsingar um vítaspyrnur leikmanna og geta notað þær til að hjálpa sér við að verja víti. Það er því yfirhöfuð erfiðara að taka víti í dag en í gamla daga og þess vegna byrja leikmenn að hika í tilhlaupinu sínu.