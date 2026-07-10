England er í vandamálum með varnarmenn en meiðsli og leikbönn setja strik í reikninginn. Einnig er Declan Rice, sem er einn af lykilmönnum enska liðsins, veikur.
Varnarmaðurinn Marc Guehi meiddist örlítið eftir hörkuleik Englands í 16-liða úrslitum þegar England sló út Mexíkó á heimavelli heimsmeistaramótsins í fótbolta. Mikil meiðsli hafa verið að hrjá herbúðir Englands.
Ef Guehi getur ekki æft með liðinu í dag verður það að teljast ólíklegt að hann spili gegn Noregi. Varnarmenn Englands eiga erfitt verkefni fyrir höndum þar sem þeir mæta Erling Haaland sem hefur raðað inn mörkum á mótinu.
Þrátt fyrir að Guehi hafi ekki æft með liðinu í gær þá var Reece James mættur á æfingu. Hann meiddist í riðlakeppninni eftir leik gegn Gana en búist er við að hann verði klár fyrir leikinn gegn Noregi.
Ekki nóg með að meiðsli hrjái varnarmenn Englands heldur fékk Jarell Quansah tveggja leikja bann eftir rauða spjaldið sem hann fékk gegn Mexíkó.
Declan Rice, sem er einn lykilleikmaður enska liðsins, æfði ekki með liðinu í gær en hann var veikur. England má ekki við fleiri forföllum á miðjumönnum en Jordan Henderson meiddist á hendi eftir leikinn gegn Mexíkó og þurfti hann að fara í aðgerð. Hann spilar því ekki meira á mótinu.
Búið er að gera ráðstafanir fyrir því að Declan Rice smiti ekki aðra leikmenn liðsins.