„Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. júlí 2026 23:02 Erling Braut Haaland fagnar hér sigri Norðmanna á Brasilíu í sextán liða úrslitum heimsmeistarakeppninnar. Getty/Image Photo Agency Norski framherjinn Erling Braut Haaland gefur sínu liði ekki mikla möguleika á því að vinna heimsmeistaramótið og sagði alla pressuna vera á enska landsliðinu fyrir átta liða úrslitin á laugardag. Haaland, sem hefur skorað sjö mörk í fimm leikjum og komið Noregi í átta liða úrslit í fyrsta sinn, sagði að lið Thomas Tuchel ætti að sætta sig við stöðu sína sem eitt af sigurstranglegustu liðum mótsins. „Mjög litlar, enn þá,“ sagði Haaland þegar hann var beðinn um að meta líkur Noregs á sögulegum titli. „Ég held að það séu nokkur augljóslega sigurstrangleg lið þarna úti, England er eitt þeirra. Ég held að þið [fréttamenn] ættuð öll að setja alla pressu á ensku strákana,“ sagði hann og brosti í kampinn. Manchester City-maðurinn, sem fæddist í Leeds, bætti við: „Þetta er klárlega sérstakur leikur. Ég held að hann sé ofboðslega sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi, og maður spilar líka á móti liðsfélögum og allt það,“ sagði Haaland. „Þetta er skemmtilegur leikur og verður gaman,“ sagði Haaland. Nýjustu ummæli Haalands eru í samræmi við afslappaða afstöðu sem hann tók upp fyrr á mótinu. Fyrir síðasta leik Noregs í riðlakeppninni, gegn Frakklandi, þar sem Haaland var á bekknum ásamt átta öðrum í 4-1 tapi gegn Les Bleus, sagði hann að úrslitin „skiptu hann ekki miklu máli“. „Við erum komnir áfram, okkur tókst að komast áfram, sem er ótrúlegt,“ sagði Haaland þá. „Þannig að mér gæti ekki verið meira sama um þann leik núna. Þeir [Frakkland] munu líklega vinna okkur, þeir munu líklega vinna allt mótið.“ Noregur náði síðan stærstu úrslitum í sögu sinni með því að sigra Brasilíu í 16-liða úrslitum eftir að hafa unnið Fílabeinsströndina í umferðinni á undan til að halda áfram ótrúlegri sigurgöngu sinni. Haaland skoraði í báðum leikjunum, þar á meðal tvö mörk gegn fimmföldu heimsmeisturunum. „Að spila á móti Brasilíu var frekar klikkað fyrir okkur Norðmenn. Og að vinna Brasilíu og spila svo á móti Englandi í átta liða úrslitum á HM, í Bandaríkjunum, er nokkuð sérstakt,“ sagði Haaland á fimmtudag. „Og ef þú horfir á myndskeiðin frá Noregi þá er þetta ekki eðlilegt fyrir Noreg, svo þetta er ofboðslega sérstakt.“ Noregur og England mætast í Miami á laugardag. Sigurvegararnir mæta annaðhvort Argentínu eða Sviss í undanúrslitum. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga Fótbolti Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Fótbolti Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Fótbolti Ingibjörg barnshafandi Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti María að gera Þóri að afa Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Fótbolti Fleiri fréttir Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen Uppgjör: FH - Þróttur R. | Ída Marín kom FH á toppinn með fimm mörkum Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga María að gera Þóri að afa Ekkert símtal frá Trump núna og Quansah í tveggja leikja bann Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Ætlar að gefa frí ef England vinnur HM „Fá sér hamborgara og þrjú stig í kvöldmat“ Ingibjörg barnshafandi Svarar ásökunum Egypta um svindl: „Ekki hægt að hafa áhrif á dómgæsluna“ „Horfa á okkur sem sveitalið frá Íslandi“ Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Sjá meira