Fótbolti

„Leik­menn skora mörk en liðið tekur sigurinn“

Andri Broddason skrifar
Guðni Eiríksson var sáttur eftir góðann sigur og toppsæti Bestu deildar kvenna.
Guðni Eiríksson var sáttur eftir góðann sigur og toppsæti Bestu deildar kvenna. Anton/Vísir

Guðni Eiríksson þjálfari FH var hæstánægður eftir stórsigur á Kaplakrika þar sem FH vann Þrótt 7-3. Hann segir að FH-liðið hafi verið mun betra allan leikinn.

„Ég er virkilega sáttur með frammistöðu liðsins. Við skoruðum sjö góð mörk og hefðum getað skorað enn fleiri. Við gengum yfir þennan leik þrátt fyrir að enda 2-0 undir og vorum sterkari aðilinn þrátt fyrir að lenda undir.“

FH lenti 2-0 undir í leiknum og segir Guðni það vera góð mörk hjá Þrótti.

„Þetta hefur stundum gerst í sumar að við náum ekki að skora og fáum mark í andlitið. Fyrra mark Þróttar er virkilega gott fast leikatriði. Svo sleppa þær inn fyrir vörnina og ná að gefa fyrir í seinna markinu en það þarf meira en þetta til að brjóta FH-liðið niður.“

Guðni vill ekki einblína of mikið á að vera kominn í efsta sæti deildarinnar. Það er mikilvægt að hugsa bara um einn leik í einu og sækja þrjú stig í hverjum leik.

„Við stefndum á að fá þrjú stig í dag og náðum því. Við vorum líka á toppnum fyrir þarsíðustu umferð og misstum það niður. Ég býst við að þetta verði svona upp og niður þangað til deildin klárast.“

Ída Marín Hermannsdóttir skoraði fimm mörk í leiknum en Guðni vill meina að einstaklingurinn skori en liðið vinni leiki.

„Hún gerði fimm frábær mörk en hún gerir það ekki ein. Hún þarf öfluga liðsmenn til að hjálpa sér í mörkunum. Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn og þetta er algjör liðssigur hjá FH.“

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