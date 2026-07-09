„Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Andri Broddason skrifar 9. júlí 2026 22:24 Guðni Eiríksson var sáttur eftir góðann sigur og toppsæti Bestu deildar kvenna. Anton/Vísir Guðni Eiríksson þjálfari FH var hæstánægður eftir stórsigur á Kaplakrika þar sem FH vann Þrótt 7-3. Hann segir að FH-liðið hafi verið mun betra allan leikinn. „Ég er virkilega sáttur með frammistöðu liðsins. Við skoruðum sjö góð mörk og hefðum getað skorað enn fleiri. Við gengum yfir þennan leik þrátt fyrir að enda 2-0 undir og vorum sterkari aðilinn þrátt fyrir að lenda undir.“ FH lenti 2-0 undir í leiknum og segir Guðni það vera góð mörk hjá Þrótti. „Þetta hefur stundum gerst í sumar að við náum ekki að skora og fáum mark í andlitið. Fyrra mark Þróttar er virkilega gott fast leikatriði. Svo sleppa þær inn fyrir vörnina og ná að gefa fyrir í seinna markinu en það þarf meira en þetta til að brjóta FH-liðið niður.“ Guðni vill ekki einblína of mikið á að vera kominn í efsta sæti deildarinnar. Það er mikilvægt að hugsa bara um einn leik í einu og sækja þrjú stig í hverjum leik. „Við stefndum á að fá þrjú stig í dag og náðum því. Við vorum líka á toppnum fyrir þarsíðustu umferð og misstum það niður. Ég býst við að þetta verði svona upp og niður þangað til deildin klárast.“ Ída Marín Hermannsdóttir skoraði fimm mörk í leiknum en Guðni vill meina að einstaklingurinn skori en liðið vinni leiki. „Hún gerði fimm frábær mörk en hún gerir það ekki ein. Hún þarf öfluga liðsmenn til að hjálpa sér í mörkunum. Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn og þetta er algjör liðssigur hjá FH.“ Besta deild kvenna Íslenski boltinn FH Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga Fótbolti Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Fótbolti Ingibjörg barnshafandi Fótbolti Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti María að gera Þóri að afa Fótbolti Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Fótbolti Fleiri fréttir „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen Uppgjör: FH - Þróttur R. | Ída Marín kom FH á toppinn með fimm mörkum Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga María að gera Þóri að afa Ekkert símtal frá Trump núna og Quansah í tveggja leikja bann Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Ætlar að gefa frí ef England vinnur HM „Fá sér hamborgara og þrjú stig í kvöldmat“ Ingibjörg barnshafandi Svarar ásökunum Egypta um svindl: „Ekki hægt að hafa áhrif á dómgæsluna“ „Horfa á okkur sem sveitalið frá Íslandi“ Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Sjá meira