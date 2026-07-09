Fótbolti

Tvær brauð­sneiðar reyndust upp­skriftin að fimm mörkum

Andri Broddason skrifar
Ída Marín Hermannsdóttir átti stórleik í kvöld og skoraði fimm mörk.
Ída Marín Hermannsdóttir átti stórleik í kvöld og skoraði fimm mörk. Anton/Vísir

Ída Marín Hermannsdóttir átti frábæran leik í kvöld og skoraði fimm mörk fyrir FH í 7-3 sigri á Þrótti í tíundu umferð Bestu deildar kvenna. Fyrstu þrjú mörkin skoraði hún á aðeins fimm mínútna kafla.

„Ég er bara í sjokki. Ég byrjaði sem striker í dag og mörkin bara duttu fyrir mig,“ sagði Ída Marín sem vissi sjálf ekki hvað hafði gerst í leiknum.

Tvær brauðsneiðar reyndust vera morgunmaturinn sem gaf henni kraft fyrir leikinn.

„Ég fékk mér tvær brauðsneiðar með smjöri, osti og sultu í morgunmat. Kannski er það ástæðan fyrir þessum mörkum en ég ætla allavega alltaf að borða þetta í morgunmat.“

Ída hefur spilað í mörgum mismunandi stöðum á vellinum og hún segist geta aðlagað sig að flestum stöðum vallarins.

„Ég er alveg sóknarsinnuð en mér líður vel eiginlega alls staðar á vellinum. Mér fannst mjög gaman að spila frammi í dag og mér leið mjög vel á vellinum þar sem það var alltaf eitthvað að gerast í kringum mig. Þetta var skemmtilegur leikur og ég var með sjálfstraust fyrir framan markið.“

Að lokum var hún spurð hvort hún ætlaði að toppa sig í næsta leik og skora sex mörk. Hún útilokar það ekki og ætlar að reyna það.

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