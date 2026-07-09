Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Andri Broddason skrifar 9. júlí 2026 21:44 Ída Marín Hermannsdóttir átti stórleik í kvöld og skoraði fimm mörk. Anton/Vísir Ída Marín Hermannsdóttir átti frábæran leik í kvöld og skoraði fimm mörk fyrir FH í 7-3 sigri á Þrótti í tíundu umferð Bestu deildar kvenna. Fyrstu þrjú mörkin skoraði hún á aðeins fimm mínútna kafla. „Ég er bara í sjokki. Ég byrjaði sem striker í dag og mörkin bara duttu fyrir mig,“ sagði Ída Marín sem vissi sjálf ekki hvað hafði gerst í leiknum. Tvær brauðsneiðar reyndust vera morgunmaturinn sem gaf henni kraft fyrir leikinn. „Ég fékk mér tvær brauðsneiðar með smjöri, osti og sultu í morgunmat. Kannski er það ástæðan fyrir þessum mörkum en ég ætla allavega alltaf að borða þetta í morgunmat.“ Ída hefur spilað í mörgum mismunandi stöðum á vellinum og hún segist geta aðlagað sig að flestum stöðum vallarins. „Ég er alveg sóknarsinnuð en mér líður vel eiginlega alls staðar á vellinum. Mér fannst mjög gaman að spila frammi í dag og mér leið mjög vel á vellinum þar sem það var alltaf eitthvað að gerast í kringum mig. Þetta var skemmtilegur leikur og ég var með sjálfstraust fyrir framan markið.“ Að lokum var hún spurð hvort hún ætlaði að toppa sig í næsta leik og skora sex mörk. Hún útilokar það ekki og ætlar að reyna það. Besta deild kvenna Íslenski boltinn FH Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga Fótbolti Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Fótbolti Ingibjörg barnshafandi Fótbolti Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti María að gera Þóri að afa Fótbolti Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Fótbolti Fleiri fréttir „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Botnlið Fram vann óvæntan sigur á toppliði Blika Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks Eyjakonur með fyrsta sigurinn í tvo mánuði Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen Uppgjör: FH - Þróttur R. | Ída Marín kom FH á toppinn með fimm mörkum Hetjuleg barátta en þriggja marka tap í fyrsta Evrópuleik Ísfirðinga María að gera Þóri að afa Ekkert símtal frá Trump núna og Quansah í tveggja leikja bann Newcastle yngir upp á sumri breytinga Arsenal fær Meslier frá Leeds Ætlar að gefa frí ef England vinnur HM „Fá sér hamborgara og þrjú stig í kvöldmat“ Ingibjörg barnshafandi Svarar ásökunum Egypta um svindl: „Ekki hægt að hafa áhrif á dómgæsluna“ „Horfa á okkur sem sveitalið frá Íslandi“ Haaland keypti uppstoppuð nagdýr á hótelherbergið Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Sjá meira