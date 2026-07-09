Jarell Quansah, leikmaður enska fótboltalandsliðsins, hefur verið dæmdur í tveggja leikja bann á heimsmeistaramótinu eftir rauða spjaldið sem hann fékk í leiknum gegn Mexíkó.
Quansah var rekinn af velli á 54. mínútu í 3-2 sigri Englands á Mexíkó eftir VAR-skoðun vegna of hárrar tæklingar á mexíkóska varnarmanninn Jesús Gallardo. England lék síðustu 36 mínúturnar manni færri en hélt út og náði sögulegum sigri sem tryggði þeim sæti í átta liða úrslitum HM gegn Noregi í Miami á laugardag.
Quansah verður í banni í leiknum gegn Noregi og einnig í undanúrslitum ef England kemst áfram.
Ákvörðunin þýðir að enska landsliðið verður fáliðað í hægri bakverði á laugardag.
England’s Jarell Quansah has been given a two-match ban for the red card he received during England’s round-of-16 win over Mexico.Under FIFA’s rules, any World Cup sending-off offence is accompanied by a ban for the team’s next game, according to Article 10.5 of the tournament… pic.twitter.com/4L2KVLOBNK— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 9, 2026
England’s Jarell Quansah has been given a two-match ban for the red card he received during England’s round-of-16 win over Mexico.Under FIFA’s rules, any World Cup sending-off offence is accompanied by a ban for the team’s next game, according to Article 10.5 of the tournament… pic.twitter.com/4L2KVLOBNK
Þeir bíða óþreyjufullir eftir að vita hvort Reece James verði leikfær en hann hefur verið frá vegna meiðsla aftan í læri síðan í 0-0 jafnteflinu gegn Gana. Hann æfði sér frá aðalhópnum á miðvikudag þar sem hann heldur áfram að fylgja „sérstakri æfingaáætlun“.
Þar sem James var meiddur byrjaði Quansah gegn Panama en meiddist í seinni hálfleik. Djed Spence tók stöðu hans. Spence byrjaði síðan gegn Lýðstjórnarlýðveldinu Kongó en það var Declan Rice sem kláraði leikinn sem bráðabirgðahægri bakvörður.
Quansah var orðinn leikfær fyrir leikinn gegn Mexíkó en var síðan rekinn af velli í seinni hálfleik og því var það Ezri Konsa sem fyllti í skarðið í hægri bakverði.
Vonast er til að James verði leikfær fyrir leikinn gegn Noregi, annars þarf Tuchel að púsla enn meira saman.
Nokkrum klukkustundum eftir rauða spjald Quansah sögðu heimildarmenn ESPN að enska knattspyrnusambandið hefði vegið og metið möguleika sína í ljósi ákvörðunar FIFA um að fresta eins leiks banni bandaríska framherjans Folarin Balogun um 12 mánuði eftir íhlutun Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna.
BREAKING: Jarell Quansah has been handed a two match ban after his red card against Mexico. This means he will miss the quarter-final against Norway and potentially a semi-final against Argentina or Switzerland 🚨 pic.twitter.com/fEoQfwbaCf— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 9, 2026
BREAKING: Jarell Quansah has been handed a two match ban after his red card against Mexico. This means he will miss the quarter-final against Norway and potentially a semi-final against Argentina or Switzerland 🚨 pic.twitter.com/fEoQfwbaCf
Og Tuchel lét í ljós almenna gremju sína yfir því fordæmi sem hefur verið sett með ákvörðun FIFA varðandi Balogun.
Hann sagði: „Hvar byrjar þetta og hvar endar þetta núna? Getum við fengið því [rauða spjaldi Quansah] hnekkt eða ekki? Hvað er í gangi?“ spurði Tuchel.
„Hvar á að draga mörkin?“ er spurningin sem ég spyr. Ég hef ekkert svar við því. Hvar endar þetta núna? Eigum við að áfrýja ef gult spjald er ekki gult spjald? Teljum við að þetta sé ekki rautt spjald eða hver telur það? Hvar byrjar þetta og hvar endar þetta?“ spurði Tuchel.