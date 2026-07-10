Spænska ungstirnið Lamine Yamal segist vera himinlifandi með að sjá Lionel Messi sanna að aldur er bara tala hjá sumum og halda áfram að leika aðalhlutverk á þessu heimsmeistaramóti.
Hinn 39 ára gamli Messi er efstur í kapphlaupinu um Gullskóinn með átta mörk og átti flotta frammistöðu í stórkostlegri 3-2 endurkomu liðs síns gegn Egyptalandi á þriðjudag, sem tryggði ríkjandi meisturum sæti í átta liða úrslitum.
„Ótrúlegt,“ sagði Yamal, 18 ára,
Messi var valinn verðmætasti leikmaðurinn þegar Argentína batt enda á 36 ára bið eftir þriðja heimsmeistaratitlinum í Katar árið 2022 og framherji Inter Miami hefur skorað í níu leikjum í röð á HM síðan 2022.
Yamal, sem erfði hina goðsagnakenndu treyju númer 10 hjá Barcelona eftir Messi á síðasta tímabili, sagðist einnig glaður að sjá aðrar hetjur úr æsku sinni spila á þessu heimsmeistaramóti.
„Ég er ánægður fyrir hönd Neymars, þótt hann sé ekki lengur með, og fyrir hönd Cristiano [Ronaldo]. Þeir mótuðu barnæsku okkar allra sem erum að spila núna,“ sagði Yamal. Hann er auðvitað með augun á heimsmeistaratitlinum.
„Allt gott sem hendir þá er gott fyrir mig. Að því sögðu, ef ég kemst í úrslitaleikinn, þá vil ég vinna hann,“ sagði Yamal. Yamal spilaði allar 90 mínúturnar gegn Portúgal, sem er lengsta þátttaka hans í HM-leik hingað til eftir að hafa náð fullu leikformi eftir meiðsli.
„Ég hafði verið frá í næstum tvo mánuði og það er ekki það sama og þegar maður hefur spilað sjö leiki í röð. Ég þarf að halda áfram að snerta boltann, halda áfram að spila, halda áfram að safna mínútum og auðvitað mun sá leikur koma,“ sagði Yamal.
„Ég held að ég geti gert betur. Ég er mjög kröfuharður á sjálfan mig. Ég er ekki sáttur við það sem ég geri. Ég hef aldrei verið besti leikmaðurinn í riðlakeppninni. Ég hef ekki áhyggjur af því. Ég veit að ég fæ tækifæri til að sanna mig,“ sagði Yamal.
„Því nær sem mikilvægu leikirnir koma, undanúrslitin eða úrslitaleikurinn, því betur spila ég,“ sagði Yamal sem varð Evrópumeistari með Spáni árið 2024. Hann er spenntur fyrir átta liða úrslitaleiknum gegn Belgíu á föstudag.
„Mér líður frábærlega. Ég hlakka mikið til að sýna hvað við getum gert sem lið og hvað ég get gert. Ég vona að leikurinn gegn Belgíu verði frábær fyrir allt liðið,“ sagði Yamal.