Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen

Framtíð danska knattspyrnumannsins Christian Eriksen er skiljanlega í miklu uppnámi eftir að hann hné niður öðru sinni í landsleik á dögunum.
Wolfsburg, sem Christian Eriksen er samningsbundinn til sumarsins 2027, gaf út yfirlýsingu um stöðu danska landsliðsmannsins, sem hneig niður í æfingaleik gegn Úkraínu þann 7. júní.
„Christian Eriksen mun bráðlega hefja einstaklingsmiðaða endurhæfingu. Eftir samtöl við yfirmann knattspyrnumála hjá Wolfsburg, Dieter Hecking, hefur verið ákveðið að hinn 34 ára gamli leikmaður muni ljúka henni í heimalandi sínu, Danmörku,“ segir í yfirlýsingunni.
Það er að heyra á öllu að Eriksen sé þrátt fyrir allt ekki búinn að afskrifa það að snúa inn á knattspyrnuvöllinn aftur.
Christian Eriksen preparing for RETURN to football - despite being warned 'it's just a matter of time' until another terrifying sudden collapse, a month on from his latest heart problem https://t.co/XYmGv5LFf3— Daily Mail Sport (@MailSport) July 9, 2026
Christian Eriksen preparing for RETURN to football - despite being warned 'it's just a matter of time' until another terrifying sudden collapse, a month on from his latest heart problem https://t.co/XYmGv5LFf3
„Wolfsburg er í nánu sambandi við Eriksen og meðferðaraðila hans. Við óskum Christian áfram alls hins besta í endurhæfingunni,“ skrifar félagið á X.
Tilkynningin kemur þremur dögum eftir að Wolfsburg greindi frá því að Christian Eriksen hefði fengið meiri tíma til að íhuga hvort hann ætti að halda knattspyrnuferlinum áfram.
Í leik á EM 2020 þann 12. júní 2021 hneig Eriksen niður á vellinum eftir að hafa farið í hjartastopp. Hann fékk hjartahnoð og síðar voru ígræddar í hann bjargráður.
Hann sneri aftur til knattspyrnu átta mánuðum síðar og gekk til liðs við Brentford í ensku úrvalsdeildinni, áður en hann færði sig yfir til Manchester United tímabilið á eftir. Hjá United vann hann ensku bikarkeppnina og deildabikarinn áður en hann yfirgaf félagið eftir tímabilið 2024–2025.
Update zu Christian Eriksen Christian Eriksen wird in Kürze mit einem individuellen Rehaprogramm beginnen. Nach einem Gespräch mit VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking wurde entschieden, dass der 34-Jährige dies in seiner Heimat Dänemark absolvieren wird. Der VfL ist in… pic.twitter.com/Wrm6oqzT3G— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) July 9, 2026
Update zu Christian Eriksen Christian Eriksen wird in Kürze mit einem individuellen Rehaprogramm beginnen. Nach einem Gespräch mit VfL-Geschäftsführer Dieter Hecking wurde entschieden, dass der 34-Jährige dies in seiner Heimat Dänemark absolvieren wird. Der VfL ist in… pic.twitter.com/Wrm6oqzT3G