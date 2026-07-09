Fótbolti

Wolfsburg með nýjustu fréttir af Eriksen

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Christian Eriksen var heiðraður fyrir að spila 150 landsleiki fyrir leikinn örlagaríka á móti Úkraínu í byrjun júní.
Christian Eriksen var heiðraður fyrir að spila 150 landsleiki fyrir leikinn örlagaríka á móti Úkraínu í byrjun júní. Getty/Vitalii Kliuiev

Framtíð danska knattspyrnumannsins Christian Eriksen er skiljanlega í miklu uppnámi eftir að hann hné niður öðru sinni í landsleik á dögunum.

Wolfsburg, sem Christian Eriksen er samningsbundinn til sumarsins 2027, gaf út yfirlýsingu um stöðu danska landsliðsmannsins, sem hneig niður í æfingaleik gegn Úkraínu þann 7. júní.

„Christian Eriksen mun bráðlega hefja einstaklingsmiðaða endurhæfingu. Eftir samtöl við yfirmann knattspyrnumála hjá Wolfsburg, Dieter Hecking, hefur verið ákveðið að hinn 34 ára gamli leikmaður muni ljúka henni í heimalandi sínu, Danmörku,“ segir í yfirlýsingunni.

Það er að heyra á öllu að Eriksen sé þrátt fyrir allt ekki búinn að afskrifa það að snúa inn á knattspyrnuvöllinn aftur.

„Wolfsburg er í nánu sambandi við Eriksen og meðferðaraðila hans. Við óskum Christian áfram alls hins besta í endurhæfingunni,“ skrifar félagið á X.

Tilkynningin kemur þremur dögum eftir að Wolfsburg greindi frá því að Christian Eriksen hefði fengið meiri tíma til að íhuga hvort hann ætti að halda knattspyrnuferlinum áfram.

Í leik á EM 2020 þann 12. júní 2021 hneig Eriksen niður á vellinum eftir að hafa farið í hjartastopp. Hann fékk hjartahnoð og síðar voru ígræddar í hann bjargráður.

Hann sneri aftur til knattspyrnu átta mánuðum síðar og gekk til liðs við Brentford í ensku úrvalsdeildinni, áður en hann færði sig yfir til Manchester United tímabilið á eftir. Hjá United vann hann ensku bikarkeppnina og deildabikarinn áður en hann yfirgaf félagið eftir tímabilið 2024–2025.

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