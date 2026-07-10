Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. júlí 2026 22:46 Erling Braut Haaland hefur skorað sjö mörk fyrir norska landsliðið í fjórum fyrstu leikjunum sínum á HM. Getty/Elsa Velgengni Norðmanna á heimsmeistaramótinu í fótbolta var farin að pirra suma Svía en nú virðist norska knattspyrnulandsliðið hafa fengið nágranna sína yfir á vagninn til sín. Svíar duttu út í 32-liða úrslitum en Norðmenn eru komnir í átta liða úrslitin sem er þeirra besti árangur á heimsmeistaramóti. Samkvæmt sænska ríkissjónvarpinu vilja um þrír fjórðu sænsku þjóðarinnar að Noregi gangi vel á HM. Raunar eru jafn margir óvissir um hvort þeir vilji að Noregur detti út (11 prósent) og þeir sem svöruðu að þeir vildu að norska liðið félli úr keppni (11 prósent). Af öllum sem tóku þátt í könnun SVT svöruðu 48 prósent að þau væru „mjög jákvæð“ gagnvart velgengni Noregs á mótinu. Sjónvarpsstöðin hefur einnig komist að því að karlar eru almennt neikvæðari gagnvart velgengni Norðmanna á HM. Svíar duttu út eftir 0–3 tap gegn Frakklandi og enda formlega í 27. sæti á mótinu. Norðmenn mæta Englandi annað kvöld þar sem undanúrslitasæti er í boði. Svíþjóð er eina Norðurlandaþjóðin sem hefur komist í undanúrslit á HM en þeir spiluðu úrslitaleikinn á heimavelli 1958 (töpuðu á móti Pele og Brasilíu) og unnu svo leikinn um bronsið á HM 1994. Þeir urðu líka í þriðja sæti á HM 1950 en þá var úrslitariðill en ekki undanúrslit. HM 2026 í fótbolta Svíþjóð Noregur Mest lesið Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Enski boltinn Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Fótbolti Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu Enski boltinn Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Fótbolti Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Enski boltinn Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Fótbolti Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Íslenski boltinn Árni Vilhjálms í Stjörnuna Íslenski boltinn María að gera Þóri að afa Fótbolti Evrópu-Emil: Æðislegt að setja þrjú mörk í Evrópu Fótbolti Fleiri fréttir Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ „Ég trúi þessu eiginlega ekki enn þá“ Tíu ÍR-ingar héldu Þrótturum frá toppsætinu „Fengum færi til þess að gera út um leikinn“ „Farinn að hljóma eins og rispuð plata“ Aftur var Arsenal-maðurinn Merino hetja Spánverja Lögregla kölluð til í fjölmiðlaaðstöðu enska landsliðsins Uppgjörið: Valur - Stjarnan 1-1 - Valskonur enduðu sigurgöngu Stjörnunnar Norsku treyjurnar uppseldar Sadio Mané hættur í landsliðinu en vill vera í kringum liðið áfram Fyrrverandi stjarna í enska boltanum handtekin Önnur risastór breyting á þeim sem stýra Liverpool Tekinn við Portúgal og gæti stýrt Ronaldo á nýjan leik Sjáðu ótrúlega fimmu Ídu Marínar og Fram vinna meistarana N1-mótið: Jötunn sem þambar mjólk, frábær tilþrif og orðljótir mótherjar Tímabilinu lokið hjá Elíasi sem sótti að markametinu Árni Vilhjálms í Stjörnuna Manchester City kaupir efnilegan markvörð Maður dagsins á HM: Slökkti á tölvunni og heldur áfram að þagga niður í fólki Er hik í vítaspyrnum að láta leikmenn klúðra þeim? Meiðsli, veikindi og leikbann í herbúðum Englands Fyrrverandi landsliðsmaður drukknaði Lamine Yamal segir „ótrúlegt“ að sjá Messi enn vera að skína á HM Stjarna úr ensku úrvalsdeildinni keyrði niður konu „Sérstakur leikur fyrir mig, því ég spila á Englandi og fæddist á Englandi“ Uppgjör: Þór/KA - Grindavík/Njarðvík 1-0. Margrét með sigurmarkið í upphafi leiks „Leikmenn skora mörk en liðið tekur sigurinn“ Evrópu-Emil með þrennu í endurkomusigri Stjörnunnar Mbappé bætti fyrir vítaklúðrið og Frakkar brunuðu í undanúrslitin Tvær brauðsneiðar reyndust uppskriftin að fimm mörkum Sjá meira