Fótbolti

Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Erling Braut Haaland hefur skorað sjö mörk fyrir norska landsliðið í fjórum fyrstu leikjunum sínum á HM.
Erling Braut Haaland hefur skorað sjö mörk fyrir norska landsliðið í fjórum fyrstu leikjunum sínum á HM. Getty/Elsa

Velgengni Norðmanna á heimsmeistaramótinu í fótbolta var farin að pirra suma Svía en nú virðist norska knattspyrnulandsliðið hafa fengið nágranna sína yfir á vagninn til sín.

Svíar duttu út í 32-liða úrslitum en Norðmenn eru komnir í átta liða úrslitin sem er þeirra besti árangur á heimsmeistaramóti.

Samkvæmt sænska ríkissjónvarpinu vilja um þrír fjórðu sænsku þjóðarinnar að Noregi gangi vel á HM.

Raunar eru jafn margir óvissir um hvort þeir vilji að Noregur detti út (11 prósent) og þeir sem svöruðu að þeir vildu að norska liðið félli úr keppni (11 prósent).

Af öllum sem tóku þátt í könnun SVT svöruðu 48 prósent að þau væru „mjög jákvæð“ gagnvart velgengni Noregs á mótinu.

Sjónvarpsstöðin hefur einnig komist að því að karlar eru almennt neikvæðari gagnvart velgengni Norðmanna á HM.

Svíar duttu út eftir 0–3 tap gegn Frakklandi og enda formlega í 27. sæti á mótinu.

Norðmenn mæta Englandi annað kvöld þar sem undanúrslitasæti er í boði.

Svíþjóð er eina Norðurlandaþjóðin sem hefur komist í undanúrslit á HM en þeir spiluðu úrslitaleikinn á heimavelli 1958 (töpuðu á móti Pele og Brasilíu) og unnu svo leikinn um bronsið á HM 1994. Þeir urðu líka í þriðja sæti á HM 1950 en þá var úrslitariðill en ekki undanúrslit.

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