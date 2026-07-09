Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra blandar sér í umræðuna um íslenska fánann, sem hefur verið í deiglunni frá því að tveir ónefndir aðilar tóku sig til og máluðu hann yfir inngildingarfána sem hefur verið við tröppur Grafarvogskirkju.
Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn á lögreglustöð fjögur, hefur lýst því yfir að málið sé rannsakað sem hatursglæpur. Á upptöku úr eftirlitsmyndavélum sjáist tveir menn við verknaðinn en lögreglan getur ekki fullyrt hvort fleiri hafi komið að skemmdarverkinu.
Nútíminn greindi frá því í morgun að sá sem segist bera ábyrgð á verkinu hafi „stigið fram“, sá sent frá sér nafnlausa yfirlýsingu þar sem hann segist meðal annars ekki bera hatur í brjósti í garð samkynhneigðra. En Hanna Katrín gefur ekkert fyrir það í örpistli sem hún birti á Facebook-síðu sinni í morgun.
„Íslenski fáninn hefur frá upphafi verið sameiningartákn þjóðar sem stendur fremst meðal jafningja þegar kemur að frelsi, jafnrétti og virðingu fyrir mannréttindum. Þannig verður það vonandi um ókomna tíð,“ segir Hanna Katrín í Facebook-status. En nú kveður við annan tón að mati ráðherrans.
Hanna Katrín telur að nú vilji popúlistar og rasistar endurskilgreina hlutverk fánans:
„Það er sorglegt að horfa upp á (og hlusta á) fólk sem virðist vilja fela fánanum nýtt og ógeðfellt hlutverk. Gera hann að tákni sundrungar og óvildar í garð tiltekinna hópa í samfélaginu. Við munum ekki leyfa því að gerast. Við ætlum ekki að vakna upp við þá martröð einn daginn að popúlistar og rasistar hafi náð að endurskilgreina hlutverk íslenska fánans og hvað það þýðir að flagga honum.“
Hanna Katrín segir íslenska fánann okkar allra. „Og hinsegin fáninn er allra þeirra sem vilja leggja áherslu á að hinsegin fólk er öruggt og frjálst í samfélaginu okkar. Báðir fánarnir eru tákn samstöðu gegn sundrungu. Báðir fánarnir eiga sitt mikilvæga pláss. Látum engan segja okkur annað.“