Lögreglan á Suðurlandi handtók í gær sex erlenda ríkisborgara í tengsllum við rannsókn á vasaþjófnaði á ferðamannastöðum undanfarnar vikur.
Í tilkynningu frá lögreglunni segir að þrír hafi verið handteknir við Seljalandsfoss. Þar fór fram eftirlit óeinkennisklæddra lögreglumanna.
Hinir þrír voru handteknir á Selfossi og voru eftirlýstur vegna gruns um að vera viðriðnir sömu brotastarfsemina.
„Áfram er unnið að rannsókn fyrirliggjandi mála og mögulegra tengsla fólksins sem tekið var höndum við þau.“
Fólkinu veðrur brottvísað frá landinu á grundvelli laga um útlendinga.