Innlent

Skemmdarvargarnir enn ófundnir

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Grafarvogskirkja ætlar að standa fyrir því að fáni hinsegin fólks verði aftur málaður við tröppur kirkjunnar á næstu dögum.
Grafarvogskirkja ætlar að standa fyrir því að fáni hinsegin fólks verði aftur málaður við tröppur kirkjunnar á næstu dögum. Samsett

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir mennina sem máluðu íslensku fánalitina yfir regnbogafána á tröppum Grafarvogskirkju í gærnótt enn ófundna. Hún segir að á myndefni af svæðinu sjáist að minnst tveir hafi verið að verki.

Málið sé í rannsókn hjá lögreglu sem hatursglæpur, segir Hjördís Sigurbjartsdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn á lögreglustöð fjögur, sem sinnir meðal annars verkefnum í Grafarvogi, en mennirnir séu ekki komnir í leitirnar. 

Lögreglu hafi borist einhverjar ábendingar um málið en verið sé að vinna úr þeim. Enginn hafi verið yfirheyrður að svo stöddu. Mennirnir tveir sem Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitaði að í gær tengjast málinu ekki, staðfestir Hjördís.

Á upptöku úr eftirlitsmyndavélum sjáist tveir menn við verknaðinn en hún getur ekki fullyrt hvort fleiri hafi komið að skemmdarverkinu. 

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