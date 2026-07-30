Ánægja með frammistöðu stjórnarflokkana virðista hafa minnkað, ef marka má nýja skoðanakönnun Maskínu. Alls þykja 34 prósentum Samfylkingin hafa staðið sig vel á þingvetrinum sem liðinn er, samanborið við 46 prósent í fyrra og 28 prósentum þykja Viðreisna hafa staðið sig vel, samanborið við 43 prósent í fyrra.
Alls segja tólf prósent Flokk fólkins hafa staðið sig vel en hlutfallið var átján prósent árið 2025.
Könnun Maskínu var framkvæmd dagana 26. júní til 8. júlí en svarendur voru 1.059 einstaklingar úr Þjóðgátt Maskínu, sem er tilviljanaúrtak úr Þjóðskrá.
Á sama tíma og þeim fækkar sem þykja ríkisstjórnarflokkarnir hafa staðið sig vel, fjölgar þeim sem þykja þeir hafa staðið sig illa.
Um 41 prósent segja Samfylkinguna hafa staðið sig illa, samanborið við 27 prósent í fyrra. Hjá Viðreisn er hlutfallið hærra, þar sem 47 prósent segja flokkinn hafa staðið sig illa, samanborið við 30 prósent árið 2025. Þá hefur einnig hallað undan fæti hjá Flokki fólksins en 65 prósent segja hann nú hafa staðið sig illa, samanborið við 52 prósent í fyrra.
Ef horft er til stjórnarandstöðuflokkana hefur þróunin verið á hinn veginn, það er að segja að fleirum þykja þeir hafa staðið sig vel á liðnum þingvetri en árið áður.
Þegar spurt var um Sjálfstæðisflokkinn þótti 24 prósent svarenda hann hafa staðið sig vel, samanborið við 16 prósent í fyrra. Þá fækkaði þeim sem þótti hann hafa staðið sig illa úr 63 prósentum í 53 prósent.
Alls sögðu 21 prósent Miðflokkinn hafa staðið sig vel, samanborið við átján prósent í fyrra. Um 62 prósent sögðu flokkinn hafa staðið sig illa en hlutfallið var 65 prósent í fyrra.
Breytingin var minni hjá Framsóknarflokknum en ellefu prósentum þótti hann hafa staðið sig vel, samanborið við tíu prósent í fyrra. Helming svarenda þótti hann hafa staðið sig illa en hlutfallið var 63 prósent árið 2025.