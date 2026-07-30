Innlent

Dýralæknafélag Ís­lands for­dæmir skemmdar­verk í Dalsbúi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Mörg hundruð ef ekki þúsund minkum var sleppt út í Dalsbúi í Mosfellsbæ, síðasta minkabúinu á Íslandi, í gærnótt.
Mörg hundruð ef ekki þúsund minkum var sleppt út í Dalsbúi í Mosfellsbæ, síðasta minkabúinu á Íslandi, í gærnótt. Vísir/Lýður Valberg

Dýralæknafélag Íslands fordæmir harðlega meint innbrot og skemmdarverk á þremur búum og að dýrum hafi verið sleppt úr haldi. Slík atvik staðfesti dómgreindarleysi þeirra sem að aðgerðunum standi. Félagið lýsir yfir stuðningi við lögreglu, Matvælastofnun og aðra sem koma að aðgerðunum í Mosfellsdal. 

Þetta segir í opinni yfirlýsingu félagsins á Facebook-síðu þess. Nýjasta atvikið sé ekkert annað en alvarlegt brot gegn velferð dýranna og eigi ekkert skylt við dýravernd eða dýravelferð. 

„Sé markmiðið á einhvern hátt að standa vörð um velferð dýra lýsa slík skemmdarverk gríðarlegu dómgreindarleysi og vanþekkingu þeirra sem að þeim standa. Þetta á bæði við um þau dýr sem sleppt er úr haldi og dýr í nærumhverfinu.

Það er dapurlegt að sjá fólk ekki treysta sér til að standa fyrir málstað sínum á málefnalegan hátt heldur beita varnarlausum dýrum fyrir sig. Slíkt staðfestir einungis dómgreindarleysi þeirra sem að þessum aðgerðum standa,“ segir í yfirlýsingunni. 

Af myndum að dæma séu dýrin hrædd og umkomulaus við þessar aðstæður. Erfitt, og oft nær vonlaust, sé að handsama þau dýr sem sleppt hefur verið eða aflífa þau með mannúðlegum hætti.

„Að reka málstað sinn með þessum hætti verður aldrei samþykkt og er ekki leið til að leysa ágreining eða stuðla að bættri velferð dýra. Þvert á móti koma afleiðingar þessara aðgerða harðast niður á dýrunum sjálfum.“

Verkefnið sé vandasamt og mikilvægt sé að leitast verði við lausn þess með velferð dýranna að leiðarljósi. 

“Dýralæknafélag Íslands lýsir jafnframt yfir stuðningi við Matvælastofnun, lögreglu og aðra þá sem nú takast á við þessar krefjandi aðstæður,“ segir í yfirlýsingunni. 

Loðdýrarækt Mosfellsbær Dýr

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