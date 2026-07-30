Dýralæknafélag Íslands fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Áróra L Davíðsdóttir skrifar 30. júlí 2026 09:34 Mörg hundruð ef ekki þúsund minkum var sleppt út í Dalsbúi í Mosfellsbæ, síðasta minkabúinu á Íslandi, í gærnótt. Vísir/Lýður Valberg Dýralæknafélag Íslands fordæmir harðlega meint innbrot og skemmdarverk á þremur búum og að dýrum hafi verið sleppt úr haldi. Slík atvik staðfesti dómgreindarleysi þeirra sem að aðgerðunum standi. Félagið lýsir yfir stuðningi við lögreglu, Matvælastofnun og aðra sem koma að aðgerðunum í Mosfellsdal. Þetta segir í opinni yfirlýsingu félagsins á Facebook-síðu þess. Nýjasta atvikið sé ekkert annað en alvarlegt brot gegn velferð dýranna og eigi ekkert skylt við dýravernd eða dýravelferð. „Sé markmiðið á einhvern hátt að standa vörð um velferð dýra lýsa slík skemmdarverk gríðarlegu dómgreindarleysi og vanþekkingu þeirra sem að þeim standa. Þetta á bæði við um þau dýr sem sleppt er úr haldi og dýr í nærumhverfinu. Það er dapurlegt að sjá fólk ekki treysta sér til að standa fyrir málstað sínum á málefnalegan hátt heldur beita varnarlausum dýrum fyrir sig. Slíkt staðfestir einungis dómgreindarleysi þeirra sem að þessum aðgerðum standa,“ segir í yfirlýsingunni. Af myndum að dæma séu dýrin hrædd og umkomulaus við þessar aðstæður. Erfitt, og oft nær vonlaust, sé að handsama þau dýr sem sleppt hefur verið eða aflífa þau með mannúðlegum hætti. „Að reka málstað sinn með þessum hætti verður aldrei samþykkt og er ekki leið til að leysa ágreining eða stuðla að bættri velferð dýra. Þvert á móti koma afleiðingar þessara aðgerða harðast niður á dýrunum sjálfum.“ Verkefnið sé vandasamt og mikilvægt sé að leitast verði við lausn þess með velferð dýranna að leiðarljósi. “Dýralæknafélag Íslands lýsir jafnframt yfir stuðningi við Matvælastofnun, lögreglu og aðra þá sem nú takast á við þessar krefjandi aðstæður,“ segir í yfirlýsingunni. Loðdýrarækt Mosfellsbær Dýr Mest lesið Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Innlent Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Innlent Gunnar Þórðarson er látinn Innlent Mosfellsdalur minnti á vígvöll Innlent Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Innlent Horfðu á bílinn velta niður fjallið Innlent Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? Innlent Rússnesk stýriflaug líklega lent í Póllandi Erlent „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Innlent Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Innlent Fleiri fréttir Dýralækningafélagið fordæmir skemmdarverk í Dalsbúi Gunnar Þórðarson er látinn Dregur úr ánægju með frammistöðu ríkisstjórnarflokkanna Sex handteknir grunaðir um vasaþjófnað Sætir morðhótunum og óhróðri í vinsælum Facebook-hópi Gabríel Douane og fimm aðrir sýknaðir Heilum gámi af kampavíni stolið af Ölgerðinni Mosfellsdalur minnti á vígvöll Greinir á um leiðir til að draga úr nikótínneyslu ungmenna Gæsluvarðhald samþykkt yfir Ming Ting „Það er búið að slökkva og húsið er ónýtt“ Gripinn á nánast tvöföldum hámarkshraða Skothljóð og minkafár í Mosfellsdal í beinni Eldur logaði í Stykkishólmi Horfðu á bílinn velta hring eftir hring niður fjallið Hvað er í boði um verslunarmannahelgina? „Þeir skulu ekki halda það að þeir geti drepið mig“ Slapp vel þegar bíll hennar valt yfir 200 metra niður Bolafjall Hafdís Huld í bæjarstjórastólinn Allir á hlaupum að reyna fanga minka Ráðlagt að hafa garða snyrtilega og stéttir sópaðar þegar fólk er í burtu Veðurspáin að bjarga miðasölu Þjóðhátíðar fyrir horn Segist hafa skipt um skoðun varðandi aðildarviðræðurnar Líkir Tryggingastofnun við handrukkara Níutíu prósent minkanna hafi ekki næstu daga af „Það er bara ekkert sniðugt við þetta“ Minkafár í Mosfellsdal og Þjóðhátíð undirbúin Vaktin: Íbúum verulega brugðið og óttast framtíðina í sveitinni Talið að fleiri þúsund minkar gangi lausir Náttúran verði sett í fyrsta sæti en ekki ræktandinn Sjá meira