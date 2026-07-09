Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, gefur til kynna að mánudagur eftir úrslitaleik HM verði frídagur, fari svo að England vinni mótið.
Englendingar freista þess að binda enda á 60 ára bið eftir heimsmeistaratitlinum. Þeir unnu HM í fyrsta og eina skiptið á heimavelli árið 1966.
Liðið er komið í 8-liða úrslit mótsins í ár og fram undan er einkar spennandi leikur við sterkt lið Noregs, sem vann Brasilíu með sannfærandi hætti í 16-liða úrslitum mótsins.
England hefur ekki komist í úrslit síðan liðið vann Vestur-Þýskaland fyrir 60 árum síðan.
Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra Bretlands, var spurður af blaðamönnum í gær hvort enskir fái frídag ef England bindur enda á biðina eftir titlinum.
„Ég vil ekki jinxa það. Spyrjið mig aftur ef við komumst í úrslit,“ sagði Starmer og breskir miðlar hafa tekið því sem svo að Englendingar fái almennan frídag.
Starmer er á lokametrunum í starfi sínu sem forsætisráðherra. Hann tilkynnti þann 22. júní að hann hyggðist segja af sér, minna en tveimur árum eftir öruggan kosningasigur Verkamannaflokksins.
Leit að eftirmanni Starmers stendur yfir. Búist er við því að Andy Burnham, fyrrverandi borgarstjóri Manchester, muni taka við af Starmer síðar í mánuðinum.