Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 9. júlí 2026 10:30 Englendingar eru komnir í átta liða úrslit á þriðja heimsmeistaramótinu í röð. getty/Chris Brunskill Samkvæmt útreikningum ofurtölvu tölfræðiveitunnar Opta eru Frakkar líklegastir til að standa uppi sem sigurvegarar af þeim liðum sem eru enn með á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Átta liða úrslit heimsmeistaramótsins hefjast í kvöld með leik Frakklands og Marokkó í Boston. Annað kvöld eigast Spánn og Belgía við og á laugardaginn mætast Noregur og England annars vegar og heimsmeistarar Argentínu og Sviss hins vegar. Fyrir HM voru Spánverjar líklegastir til að verða heimsmeistarar samkvæmt útreikningum Opta en möguleikar Evrópumeistaranna voru 16,1 prósent. Spænska liðið þykir enn líklegt til afreka samkvæmt ofurtölvunni (21,3 prósent) en ekki það líklegasta. Það er franska liðið en möguleikar þess eru 27,3 prósent. Lionel Messi og félagar í Argentínu eiga 17,3 prósenta möguleika á að verða heimsmeistarar annað mótið í röð samkvæmt ofurtölvunni. Þar skammt á eftir kemur England með 16,5 prósenta möguleika á að koma með fótboltann heim eins og segir í laginu. Ofurtölvan hefur talsvert minni trú á hinum fjórum liðunum í átta liða úrslitunum. Norðmenn eiga 6,6 prósenta líkur á að verða heimsmeistarar en möguleikar Svisslendinga, Marokkóa og Belga eru tæplega fjögur prósent hjá hverju liði. Möguleikar á að verða heimsmeistarar samkvæmt ofurtölvu Opta Frakkland - 27,3% Spánn - 21,3% Argentína - 17,3% England - 16,5% Noregur - 6,6% Sviss - 3,8% Marokkó - 3,7% Belgía - 3,6% Ofurtölvan telur 44,3 prósenta líkur á því að Frakkar komist í úrslitaleikinn 19. júlí. Möguleikar Spánverja og Argentínumanna eru 36,4 prósent og samkvæmt útreikningum ofurtölvunnar eru 35 prósent líkur á að Englendingar leiki til úrslita á HM. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Bara einn í flugvélinni heim af HM Sport Haaland orðinn stærri en Manchester City Enski boltinn Úkraínsk tennisstjarna gagnrýnir ákvörðun IOC: „Þetta er hræðilegt“ Sport Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Enski boltinn Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Enski boltinn Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Fótbolti Fleiri fréttir Þátturinn um N1-mótið: „Ég er low-key cooking í marki“ Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Konurnar fá helminginn af verðlaunafé bandaríska karlalandsliðsins Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Justin Bieber kemur fram í hálfleik á úrslitaleik HM Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Norska landsliðið flúði hótelið sitt Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sjáðu sigurmark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid Sjá meira