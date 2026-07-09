Fótbolti

Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fót­boltinn komi heim

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Englendingar eru komnir í átta liða úrslit á þriðja heimsmeistaramótinu í röð.
Englendingar eru komnir í átta liða úrslit á þriðja heimsmeistaramótinu í röð. getty/Chris Brunskill

Samkvæmt útreikningum ofurtölvu tölfræðiveitunnar Opta eru Frakkar líklegastir til að standa uppi sem sigurvegarar af þeim liðum sem eru enn með á heimsmeistaramótinu í fótbolta.

Átta liða úrslit heimsmeistaramótsins hefjast í kvöld með leik Frakklands og Marokkó í Boston. Annað kvöld eigast Spánn og Belgía við og á laugardaginn mætast Noregur og England annars vegar og heimsmeistarar Argentínu og Sviss hins vegar.

Fyrir HM voru Spánverjar líklegastir til að verða heimsmeistarar samkvæmt útreikningum Opta en möguleikar Evrópumeistaranna voru 16,1 prósent.

Spænska liðið þykir enn líklegt til afreka samkvæmt ofurtölvunni (21,3 prósent) en ekki það líklegasta. Það er franska liðið en möguleikar þess eru 27,3 prósent.

Lionel Messi og félagar í Argentínu eiga 17,3 prósenta möguleika á að verða heimsmeistarar annað mótið í röð samkvæmt ofurtölvunni. Þar skammt á eftir kemur England með 16,5 prósenta möguleika á að koma með fótboltann heim eins og segir í laginu.

Ofurtölvan hefur talsvert minni trú á hinum fjórum liðunum í átta liða úrslitunum. Norðmenn eiga 6,6 prósenta líkur á að verða heimsmeistarar en möguleikar Svisslendinga, Marokkóa og Belga eru tæplega fjögur prósent hjá hverju liði.

Möguleikar á að verða heimsmeistarar samkvæmt ofurtölvu Opta

  • Frakkland - 27,3%
  • Spánn - 21,3%
  • Argentína - 17,3%
  • England - 16,5%
  • Noregur - 6,6%
  • Sviss - 3,8%
  • Marokkó - 3,7%
  • Belgía - 3,6%

Ofurtölvan telur 44,3 prósenta líkur á því að Frakkar komist í úrslitaleikinn 19. júlí. Möguleikar Spánverja og Argentínumanna eru 36,4 prósent og samkvæmt útreikningum ofurtölvunnar eru 35 prósent líkur á að Englendingar leiki til úrslita á HM.

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