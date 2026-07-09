Fótbolti

Stjarna Marokkó ekki með í kvöld

Valur Páll Eiríksson skrifar
Ismael Saibari var svekktur þegar hann fór af velli gegn Kanada.
Ismael Saibari var svekktur þegar hann fór af velli gegn Kanada. Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images

Marokkó verður án stjörnuframherja liðsins, Ismael Saibari, er liðið mætir Frökkum í fyrsta leik 8-liða úrslita á HM í kvöld. Þjálfari liðsins staðfesti tíðindin í gær.

Saibari fór meiddur af velli í 3-0 sigri Marokkó á Kanada í 16-liða úrslitum keppninnar á laugardaginn var. Hann meiddist í læri og myndatökur hafa leitt í ljós að hann verður ekki leikfær í kvöld, þó vonast sé til að mótinu sé ekki lokið hjá kappanum - fari Marokkó áfram.

Saibari hefur leitt línu Marokkó á mótinu með bravör. Hann skoraði gegn Brössum, sigurmark gegn Skotum og jöfnunarmark gegn Haíti í riðlakeppninni. Þá skoraði hann vítamarkið sem skaut liðinu áfram gegn Hollendingum í 32-liða úrslitum.

Saibari er 25 ára gamall framherji sem hefur vakið athygli fyrir framgöngu sína með PSV Eindhoven í Hollandi. Hann skipti til Bayern Munchen í byrjun þessa mánaðar en þýska stórveldið greiddi 50 milljónir evra fyrir kappann sem gerir hann að næst dýrasta Marokkómanni sögunnar, á eftir Achraf Hakimi.

Soufiane Rahimi (t.h.) mun líklega leiða línu Marokkó gegn Frökkum í kvöld.Kevin C. Cox/Getty Images

Gert er ráð fyrir að Soufiane Rahimi, leikmaður Al Ain, taki sæti Saibari í framlínunni en hann kom inn af bekknum þegar Saibari meiddist síðustu helgi.

Rahimi var markahæsti leikmaður Afríkukeppninnar árið 2020 þar sem Marokkó vann mótið. Rahimi var einnig markahæstur á ÓL 2024, þar sem Marokkó hlaut brons.

Hann hefur skorað tvö mörk það sem af er á HM, gegn Haíti og Kanada.

HM 2026 í fótbolta

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