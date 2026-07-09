Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Valur Páll Eiríksson skrifar 9. júlí 2026 10:00 Ismael Saibari var svekktur þegar hann fór af velli gegn Kanada. Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images Marokkó verður án stjörnuframherja liðsins, Ismael Saibari, er liðið mætir Frökkum í fyrsta leik 8-liða úrslita á HM í kvöld. Þjálfari liðsins staðfesti tíðindin í gær. Saibari fór meiddur af velli í 3-0 sigri Marokkó á Kanada í 16-liða úrslitum keppninnar á laugardaginn var. Hann meiddist í læri og myndatökur hafa leitt í ljós að hann verður ekki leikfær í kvöld, þó vonast sé til að mótinu sé ekki lokið hjá kappanum - fari Marokkó áfram. Saibari hefur leitt línu Marokkó á mótinu með bravör. Hann skoraði gegn Brössum, sigurmark gegn Skotum og jöfnunarmark gegn Haíti í riðlakeppninni. Þá skoraði hann vítamarkið sem skaut liðinu áfram gegn Hollendingum í 32-liða úrslitum. Saibari er 25 ára gamall framherji sem hefur vakið athygli fyrir framgöngu sína með PSV Eindhoven í Hollandi. Hann skipti til Bayern Munchen í byrjun þessa mánaðar en þýska stórveldið greiddi 50 milljónir evra fyrir kappann sem gerir hann að næst dýrasta Marokkómanni sögunnar, á eftir Achraf Hakimi. Soufiane Rahimi (t.h.) mun líklega leiða línu Marokkó gegn Frökkum í kvöld.Kevin C. Cox/Getty Images Gert er ráð fyrir að Soufiane Rahimi, leikmaður Al Ain, taki sæti Saibari í framlínunni en hann kom inn af bekknum þegar Saibari meiddist síðustu helgi. Rahimi var markahæsti leikmaður Afríkukeppninnar árið 2020 þar sem Marokkó vann mótið. Rahimi var einnig markahæstur á ÓL 2024, þar sem Marokkó hlaut brons. Hann hefur skorað tvö mörk það sem af er á HM, gegn Haíti og Kanada. HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Paragvæska þingkonan Celeste Amarilla hefur ráðist aftur að Kylian Mbappé, fyrirliða franska fótboltalandsliðsins. Eftirmyndir af Mbappé hafa verið brenndar í Paragvæ. 9. júlí 2026 08:02 Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Didier Deschamps, þjálfari franska fótboltalandsliðsins, kippir sér lítið upp við það þótt dómarar leiksins gegn Marokkó í átta liða úrslitum á HM komi frá Argentínu. 9. júlí 2026 07:30 FIFA hafnaði áfrýjun Frakka FIFA vísaði áfrýjun franska knattspyrnusambandsins á gulu spjaldi Michaels Olise frá. Þetta staðfesti Didier Deschamps, landsliðsþjálfari, í dag. 8. júlí 2026 17:01 Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Fótbolti Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Fótbolti Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Fótbolti Bara einn í flugvélinni heim af HM Sport Haaland orðinn stærri en Manchester City Enski boltinn Úkraínsk tennisstjarna gagnrýnir ákvörðun IOC: „Þetta er hræðilegt“ Sport Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Enski boltinn Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Enski boltinn Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Fótbolti Fleiri fréttir Ofurtölvan telur 16,5 prósenta líkur á að fótboltinn komi heim Stjarna Marokkó ekki með í kvöld Jón Þór ætlar að snúa gengi Stjörnunnar við Ver afskipti Trumps og segir dómarann vafasaman Amorim viðurkenndi mistök og bað stuðningsmenn United afsökunar Þingkonan ræðst aftur á Mbappé og eftirmyndir af honum brenndar Deschamps alveg sama þótt Argentínumenn dæmi í kvöld Fyrsti leikurinn er auðvitað á móti Xabi Alonso Haaland orðinn stærri en Manchester City Konurnar fá helminginn af verðlaunafé bandaríska karlalandsliðsins Lionel Messi: „Ég var mjög reiður“ Skoraði í styrktarleik fyrir móður sína Justin Bieber kemur fram í hálfleik á úrslitaleik HM Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Norska landsliðið flúði hótelið sitt Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sjáðu sigurmark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Sjá meira