Fótbolti

Justin Bieber kemur fram í hálf­leik á úr­slita­leik HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Justin Bieber er ein frægasta poppstjarna heimsins í dag.
Justin Bieber er ein frægasta poppstjarna heimsins í dag. Getty/Kevin Mazur

Justin Bieber bætist í hóp þeirra stjarna sem sjá um hálfleikssýningu heimsmeistaramótsins í fótbolta sem verður í anda Super Bowl. Bieber bætist þar með í hóp aðalatriða á borð við Madonnu, Shakiru og BTS, að því er FIFA tilkynnti í kvöld.

Afrobeats-stjarnan Burna Boy, venesúelski hljómsveitarstjórinn Gustavo Dudamel og kórinn PS22 – barnakór úr grunnskóla á Staten Island í New York – munu einnig koma fram, en Coldplay mun slást í hóp með þeim síðastnefndu.

Hin ellefu mínútna langa hálfleikssýning, sem Chris Martin úr Coldplay hefur umsjón með, fer fram á úrslitaleiknum í New York þann 19. júlí. Sýningin mun styðja við alþjóðlegan menntunarsjóð FIFA, sem safnar hundrað milljónum dala til að hjálpa börnum að fá aðgang að menntun og fótbolta.

„Heimsmeistaramót FIFA sameinar heiminn á þann hátt sem ekkert annað getur,“ sagði Bieber í yfirlýsingu. „Ég er þakklátur fyrir að vera hluti af þessari hálfleikssýningu og enn þakklátari fyrir að vita að hún er nú þegar að hjálpa til við að auka aðgengi barna að menntun um allan heim.“

Þótt Super Bowl sé frægur fyrir hálfleikssýningu sína eru slíkar sýningar ekki algengar í fótbolta, en á viðburðum eins og úrslitaleik Meistaradeildarinnar eru haldnir tónleikar fyrir leik.

Í hálfleikssýningu heimsmeistaramótsins í ár munu einnig koma fram nokkrar af prúðuleikurunum úr „Sesame Street“, auk Kermits og ungfrú Piggy.

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