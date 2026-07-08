Justin Bieber kemur fram í hálfleik á úrslitaleik HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júlí 2026 20:59 Justin Bieber er ein frægasta poppstjarna heimsins í dag. Getty/Kevin Mazur Justin Bieber bætist í hóp þeirra stjarna sem sjá um hálfleikssýningu heimsmeistaramótsins í fótbolta sem verður í anda Super Bowl. Bieber bætist þar með í hóp aðalatriða á borð við Madonnu, Shakiru og BTS, að því er FIFA tilkynnti í kvöld. Afrobeats-stjarnan Burna Boy, venesúelski hljómsveitarstjórinn Gustavo Dudamel og kórinn PS22 – barnakór úr grunnskóla á Staten Island í New York – munu einnig koma fram, en Coldplay mun slást í hóp með þeim síðastnefndu. Hin ellefu mínútna langa hálfleikssýning, sem Chris Martin úr Coldplay hefur umsjón með, fer fram á úrslitaleiknum í New York þann 19. júlí. Sýningin mun styðja við alþjóðlegan menntunarsjóð FIFA, sem safnar hundrað milljónum dala til að hjálpa börnum að fá aðgang að menntun og fótbolta. Justin Bieber to co-headline first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show with Madonna, Shakira and BTS! 🤩🎶— FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026 „Heimsmeistaramót FIFA sameinar heiminn á þann hátt sem ekkert annað getur,“ sagði Bieber í yfirlýsingu. „Ég er þakklátur fyrir að vera hluti af þessari hálfleikssýningu og enn þakklátari fyrir að vita að hún er nú þegar að hjálpa til við að auka aðgengi barna að menntun um allan heim.“ Þótt Super Bowl sé frægur fyrir hálfleikssýningu sína eru slíkar sýningar ekki algengar í fótbolta, en á viðburðum eins og úrslitaleik Meistaradeildarinnar eru haldnir tónleikar fyrir leik. Í hálfleikssýningu heimsmeistaramótsins í ár munu einnig koma fram nokkrar af prúðuleikurunum úr „Sesame Street“, auk Kermits og ungfrú Piggy. pic.twitter.com/F4lv6ET96w— Justin Bieber (@justinbieber) July 8, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Norska landsliðið flúði hótelið sitt Fótbolti Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Fótbolti Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Fótbolti Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Fótbolti „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Fótbolti FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Fótbolti FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Fótbolti Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Fótbolti Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Íslenski boltinn Veikindi herja á norska liðið Fótbolti Fleiri fréttir Justin Bieber kemur fram í hálfleik á úrslitaleik HM Ein stærstu félagaskiptin í sögu kvennaknattspyrnunnar Norska landsliðið flúði hótelið sitt Henderson tjáir sig í fyrsta sinn eftir fallið vandræðalega Bruno Guimaraes tilkynnir Newcastle að hann vilji fara til Arsenal Segir að læknir norska landsliðsins sé mjög upptekinn Lýsandinn, Tevez og Agüero sturluðust þegar Messi jafnaði FIFA hafnaði áfrýjun Frakka Manchester United kaupir annan Brassa á miðjuna Rannsaka kynþáttahatur argentínskra stuðningsmanna Egyptar vilja að dómararnir verði sendir heim Ungu strákar Blika að leggja lóð sín á vogarskálarnar Styrktarleikur á Selfossi þegar vinaliðin mætast í fyrsta sinn Sjáðu sigurmark Víkinga og meiðslin sem skyggðu á gleðina Blikar fá Hlyn heim frá Svíþjóð Arnar tók upp hanskann fyrir FIFA: „Þetta virkar ekki þannig“ Arbeloa nýr stjóri Fulham og vill taka leikmenn með sér frá Real Madrid „Hreinlega spilling í gangi ítrekað“ Evrópuþingmenn kalla eftir rannsókn á Infantino Hildur til Newcastle Maður dagsins á HM: Gat valið um fjórar íþróttir sem táningur Segir að það sé verið að dæma í hag Argentínu á HM FIFA styður dómarann sem Trump sagði að væri grunsamlegur Veikindi herja á norska liðið Forsætisráðherra Kanada óskaði eftir því að deila Haaland á næsta HM Tuchel bannar Englendingum að stökkva yfir auglýsingaskilti eftir ófarir Henderson Hvers vegna tekur Halldór ekki strax við Val? Sótillur eftir tapið: „Sóa fyrirhöfn heillar þjóðar“ Í átta liða úrslit í fyrsta sinn í 72 ár Sölvi reiður þrátt fyrir sigur Sjá meira