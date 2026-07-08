Norski landsliðsmarkvörðurinn Örjan Håskjold Nyland hafði tíma til að mæta í spjallþátt í sjónvarpi á miðju heimsmeistaramóti. Ein af hetjum norska liðsins var gestur í bandaríska sjónvarpsþættinum „After Hours with James Corden“.
Þar fékk Nyland spurningar um norsku stuðningsmennina, leikinn gegn Brasilíu – og umfjöllun í fjölmiðlum fyrir átta liða úrslitin gegn Englandi á laugardag. Norska ríkisútvarpið sagði frá heimsókninni.
„Ég er Englendingur og þarf smá skýringu frá þér. Það hafa verið nokkrar fréttir í dag um veikindi í norska hópnum. Vertu svo vænn að segja að það sé rétt?“ spyr Corden.
„Ég get staðfest að það er satt. Við höfum átt við okkar vandamál að stríða,“ segir Nyland, áður en þáttastjórnandinn greip og sagðist í gríni vera glaður að heyra það.
„Við gerum okkar besta og læknirinn okkar er mjög upptekinn um þessar mundir, svo það er mitt svar við spurningu þinni,“ bætir Nyland við.
Marcus Holmgren Pedersen var tekinn úr leikmannahópnum gegn Brasilíu vegna veikinda. Fyrir opnunarleikinn gegn Írak missti Jørgen Strand Larsen af æfingum vegna kvefs. Auk þess hefur Julian Ryerson fengið meðferð vegna meiðsla sem urðu til þess að honum var skipt út af snemma í leiknum gegn Senegal.
Einnig hafa nokkrir í stoðliðinu verið með hósta og raddvandamál.
„Vonandi gengur allt vel og við mætum Englandi með fullhvíldan hóp í leikinn á laugardag,“ sagði Nyland að lokum.
Landsliðslæknirinn Ola Sand útskýrir stöðuna fyrir Verdens Gang.
„Engin veikindatilfelli nema hjá Thomas (Ødegaard, sjúkraþjálfari). Allir sem taldir eru smitandi halda fjarlægð og nota andlitsgrímur á ferðalögum,“ sagði Sand.
Bæði Erling Braut Haaland og Marcus Holmgren Pedersen hafa áður verið gestir í þessum vinsæla sjónvarpsþætti.
"Without him today, we wouldn't even be talking about Erling Haaland. He was sensational." Nigel Reo-Coker and @IFTVMarco are full of praise for Norway goalkeeper Ørjan Nyland after his heroic performance vs. Brazil 🧤 pic.twitter.com/6ZBHkKoc2T— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 5, 2026
"Without him today, we wouldn't even be talking about Erling Haaland. He was sensational." Nigel Reo-Coker and @IFTVMarco are full of praise for Norway goalkeeper Ørjan Nyland after his heroic performance vs. Brazil 🧤 pic.twitter.com/6ZBHkKoc2T